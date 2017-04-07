Стеван Йоветич может подписать полноценный контракт с "Севильей"

"Севилья" по окончании сезона рассмотрит вариант выкупа прав на форварда "Интера" Стевана Йоветича, сообщает Tuttosport. Сейчас футболист играет за испанский клуб на правах аренды.Руководство "Севильи" довольно игрой футболиста и готово оставить черногорца на постоянной основе. Возможный трансфер оценивается в 13 миллионов евро.