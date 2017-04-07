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Стеван Йоветич может подписать полноценный контракт с "Севильей"

"Севилья" по окончании сезона рассмотрит вариант выкупа прав на форварда "Интера" Стевана Йоветича, сообщает Tuttosport. Сейчас футболист играет за испанский клуб на правах аренды.

Руководство "Севильи" довольно игрой футболиста и готово оставить черногорца на постоянной основе. Возможный трансфер оценивается в 13 миллионов евро.
Теги: Йоветич Интер Севилья Трансферы
Сегодня, 16:04
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