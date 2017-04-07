Йоан Кабай пропустит матч с "Арсеналом"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Йоан Кабай пропустит матч 32-го тура чемпионата Англии против "Арсенала", сообщает Sky Sports.Футболист не сможет сыграть из-за травмы, полученной в матче прошлого тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:3). Повреждение у него несерьёзное, но в ближайшем матче он сыграть не сможет.