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Йоан Кабай пропустит матч с "Арсеналом"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Йоан Кабай пропустит матч 32-го тура чемпионата Англии против "Арсенала", сообщает Sky Sports.

Футболист не сможет сыграть из-за травмы, полученной в матче прошлого тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:3). Повреждение у него несерьёзное, но в ближайшем матче он сыграть не сможет.
Теги: Кристал Пэлас Арсенал
Сегодня, 16:33
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