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"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком".

Чемпионат Испании

31 тур

"Вильярреал" - "Атлетик" Б 3:1

Голы: Руис, 17, Лапорт, 20, Бакамбу, 47, Лопес, 58

"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Хауме, Мусаккио, Руис, Сориано, Кастильехо (Лопес, 37), Тригерос, Сориано, Сольдадо (Гонсалес, 76), Бакамбу (Сансоне, 72)

"Атлетик" Б: Аррисабалага, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Сан-Хосе, Лекуэ (Муньяин, 59), Маркос, Беньят (Итурраспе, 58), Гарсия, Уильямс (Сусаета, 81), Адурис

Предупреждения: Беньят, 22, Лапорт, 25, Сориано, 53, Бакамбу, 53, Гаспар, 64, Сольдадо, 74, Ираисос, 76, Фернандес, 90+2, Сансоне, 90+4

Удаления: Руис, 74
Теги: Вильярреал Атлетик
Вчера, 23:44
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