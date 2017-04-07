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Вчера 23:44
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
Вчера 23:43
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Вчера 23:30
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
Вчера 23:28
Руслан Нигматуллин: возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира
Руслан Нигматуллин: возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира
Вчера 23:20
Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает (7)
Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает (7)
Вчера 23:09
Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы (4)
Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы (4)
Вчера 22:42
Андрей Червиченко: ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей (45)
Андрей Червиченко: ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей (45)
Вчера 22:33
Источник: газон на "Крестовском" не будут менять (9)
Источник: газон на "Крестовском" не будут менять (9)
Вчера 22:24
Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта (1)
Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта (1)
Вчера 22:07
Робенто Манчини может сменить Спаллетти в "Роме"
Робенто Манчини может сменить Спаллетти в "Роме"
Вчера 21:02
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (17)
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (17)
Вчера 20:30
Квинси Промес: кто будет следующим? (18)
Квинси Промес: кто будет следующим? (18)
Вчера 20:03
Рохус Шох: потенциал Ильина был виден невооруженным глазом (1)
Рохус Шох: потенциал Ильина был виден невооруженным глазом (1)
Вчера 19:30
В день матча "Краснодар" - ЦСКА будут организованы дополнительные автобусные маршруты (1)
В день матча "Краснодар" - ЦСКА будут организованы дополнительные автобусные маршруты (1)
Вчера 19:24
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
Вчера 19:19
Равиль Сабитов: наверное, кредит доверия Хави Грасии в "Рубине" уже давно был исчерпан (3)
Равиль Сабитов: наверное, кредит доверия Хави Грасии в "Рубине" уже давно был исчерпан (3)
Вчера 19:10
СМИ: на стадионе "Крестовский" начал гнить газон, поле непригодно для игры в футбол (87)
СМИ: на стадионе "Крестовский" начал гнить газон, поле непригодно для игры в футбол (87)
Вчера 19:05
Антонио Конте: Мозес готов сыграть с "Борнмутом"
Антонио Конте: Мозес готов сыграть с "Борнмутом"
Вчера 19:01
Рохус Шох: Павлюченко - золотой резерв "Урала" (2)
Рохус Шох: Павлюченко - золотой резерв "Урала" (2)
Вчера 18:47
Харри Кейн тренируется в общей группе
Харри Кейн тренируется в общей группе
Вчера 17:48
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
Вчера 17:06
Александр Гришин: для ЦСКА хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с Мбаппе и Доннаруммой (3)
Александр Гришин: для ЦСКА хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с Мбаппе и Доннаруммой (3)
Вчера 16:53
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Вчера 16:33
Йоан Кабай пропустит матч с "Арсеналом"
Йоан Кабай пропустит матч с "Арсеналом"
Вчера 16:29
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"Барселона" летом вернет Херарда Деулофеу (1)
Вчера 16:16
"Аэрофлот" заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед" (3)
"Аэрофлот" заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед" (3)
Вчера 16:00
Сложные выезды "Спартака" и ЦСКА, последний матч на "Петровском". Превью 22-го тура РФПЛ (4)
Сложные выезды "Спартака" и ЦСКА, последний матч на "Петровском". Превью 22-го тура РФПЛ (4)
Вчера 15:58
СМИ: Сергей Рыжиков продлил контракт с "Рубином"
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Вчера 15:47
"Локомотив" поздравил Рената Янбаева с 33-летием (1)
"Локомотив" поздравил Рената Янбаева с 33-летием (1)
Вчера 15:21
Садио Мане не поможет "Ливерпулю" до конца сезона (3)
Садио Мане не поможет "Ливерпулю" до конца сезона (3)
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком".
Чемпионат Испании
31 тур
"Вильярреал" - "Атлетик" Б 3:1
Голы: Руис, 17, Лапорт, 20, Бакамбу, 47, Лопес, 58
"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Хауме, Мусаккио, Руис, Сориано, Кастильехо (Лопес, 37), Тригерос, Сориано, Сольдадо (Гонсалес, 76), Бакамбу (Сансоне, 72)
"Атлетик" Б: Аррисабалага, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Сан-Хосе, Лекуэ (Муньяин, 59), Маркос, Беньят (Итурраспе, 58), Гарсия, Уильямс (Сусаета, 81), Адурис
Предупреждения: Беньят, 22, Лапорт, 25, Сориано, 53, Бакамбу, 53, Гаспар, 64, Сольдадо, 74, Ираисос, 76, Фернандес, 90+2, Сансоне, 90+4
Удаления: Руис, 74
Чемпионат Испании
31 тур
"Вильярреал" - "Атлетик" Б 3:1
Голы: Руис, 17, Лапорт, 20, Бакамбу, 47, Лопес, 58
"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Хауме, Мусаккио, Руис, Сориано, Кастильехо (Лопес, 37), Тригерос, Сориано, Сольдадо (Гонсалес, 76), Бакамбу (Сансоне, 72)
"Атлетик" Б: Аррисабалага, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Сан-Хосе, Лекуэ (Муньяин, 59), Маркос, Беньят (Итурраспе, 58), Гарсия, Уильямс (Сусаета, 81), Адурис
Предупреждения: Беньят, 22, Лапорт, 25, Сориано, 53, Бакамбу, 53, Гаспар, 64, Сольдадо, 74, Ираисос, 76, Фернандес, 90+2, Сансоне, 90+4
Удаления: Руис, 74
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