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Месси, Неймар и Суарес проведут 100-й совместный матч за "Барселону"

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес проведут 100-й совместный матч. Случится это в поединке 31-го тура испанского чемпионата, в котором каталонцы пожалуют в гости к "Малаге".

В сумме форварды, выступающие вместе с октября 2014 года, забили 712 мячей за клуб (Месси - 496, Неймар - 100, Суарес - 116).

Газета.ru
Теги: Барселона
Сегодня, 08:52
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Месси скоро пять сотен наколотит, это уровень


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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