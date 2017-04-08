Месси, Неймар и Суарес проведут 100-й совместный матч за "Барселону"

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес проведут 100-й совместный матч. Случится это в поединке 31-го тура испанского чемпионата, в котором каталонцы пожалуют в гости к "Малаге".В сумме форварды, выступающие вместе с октября 2014 года, забили 712 мячей за клуб (Месси - 496, Неймар - 100, Суарес - 116).