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ФИФА потратила на организацию ЧМ-2018 около двух млрд долларов

ФИФА назвала общую сумму капиталовложений в проведение ЧМ-2018 в России - она равняется $1,948 млрд, информирует RNS.

На призовые выплаты будет направлено $400 млн, на производство телевизионного контента - $241 млн. Ожидается, что объем призовых выплат клубам, в которых будут играть участники чемпионата мира, составит $209 млн.

Кроме того, объем финансирования оргкомитета "Россия-2018" со стороны ФИФА составил $99 млн. Бюджет Российской Федерации на подготовку к ЧМ в последней редакции составляет 638,8 млрд рублей ($11,2 млрд).
Сегодня, 09:47
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№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 11:23) #
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online

Цитата: Kolpino2
Пипец. 11,2 млрд.

Из этого 4 лярда ушло на ваше НЛО. 7 лярдов на все другие города. Разве это много?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Kolpino2
Пипец. 11,2 млрд. Это какую же прибыль-то ожидаем?

Прибыль- ничто,
Имидж- всё!
flushed wink
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 10:17) #
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Из 11,2 млрд. спизжено 10 smile
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:08) #
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Пипец. 11,2 млрд. Это какую же прибыль-то ожидаем?
Регистрация: 12.11.2007
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