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ФИФА потратила на организацию ЧМ-2018 около двух млрд долларов
ФИФА назвала общую сумму капиталовложений в проведение ЧМ-2018 в России - она равняется $1,948 млрд, информирует RNS.
На призовые выплаты будет направлено $400 млн, на производство телевизионного контента - $241 млн. Ожидается, что объем призовых выплат клубам, в которых будут играть участники чемпионата мира, составит $209 млн.
Кроме того, объем финансирования оргкомитета "Россия-2018" со стороны ФИФА составил $99 млн. Бюджет Российской Федерации на подготовку к ЧМ в последней редакции составляет 638,8 млрд рублей ($11,2 млрд).
На призовые выплаты будет направлено $400 млн, на производство телевизионного контента - $241 млн. Ожидается, что объем призовых выплат клубам, в которых будут играть участники чемпионата мира, составит $209 млн.
Кроме того, объем финансирования оргкомитета "Россия-2018" со стороны ФИФА составил $99 млн. Бюджет Российской Федерации на подготовку к ЧМ в последней редакции составляет 638,8 млрд рублей ($11,2 млрд).
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