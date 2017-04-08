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Джейми Варди построил футбольное поле на заднем дворе своего дома (фото)

Нападающий "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди решил построить футбольное поле на заднем дворе своего дома, передает The Sun.

Сообщается, что стоимость площадки обошлась англичанину в 25 тысяч фунтов. Ранее на этом месте у него находился теннисный корт.

Теги: Варди
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Алания»
Сообщается, что стоимость площадки обошлась англичанину в 25 тысяч фунтов.

Генеральным Заказчиком Зенит-Арены этого англосакса!
Хотя не особо-то поможет, на одних зарплатах переводчиков к нему бюджет раздуют опять питерские вороньё... flushed
Регистрация: 3.05.2015
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