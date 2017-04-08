Джейми Варди построил футбольное поле на заднем дворе своего дома (фото)

Нападающий "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди решил построить футбольное поле на заднем дворе своего дома, передает The Sun.Сообщается, что стоимость площадки обошлась англичанину в 25 тысяч фунтов. Ранее на этом месте у него находился теннисный корт.