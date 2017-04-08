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РФС потратил 525 млн рублей на сборную России и 222 млн на судей

Расходы РФС на сборные команды России в 2016 году составили 1,403 млрд рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на отчёт о деятельности РФС за прошедший год.

Согласно финансового плана РФС, на сборные было выделено 1,543 млрд рублей, но по факту расходы по данной статье получились другими. При этом расходы РФС непосредственно на спортивные мероприятия с участием сборных составили 807,2 млн рублей: из них 525,2 млн ушло на национальную команду России, 44,9 млн — на молодёжную, 31,7 млн — на женскую сборную.

Доход РФС от выступления команд в международных турнирах составил 640,7 млн рублей вместо запланированных 660,5 млн.

Отмечается, что в 2016 году РФС потратил на судейство и инспектирование 222,1 млн рублей, что составило 8 % от всех расходов организации.
Сегодня, 10:24
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