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ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с 31-летием

ЦСКА поздравил вратаря Игоря Акинфеева с днем рождения, футболисту сборной России сегодня исполняется 31 год.

"Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву - 31! С днём рождения!", - - гласит сообщение пресс-службы армейцев.

Теги: ЦСКА Акинфеев
Сегодня, 10:36
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№7 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С Днем рождения, Игорь!
Здоровья, успехов и удачи тебе и твоим близким!
Спасибо за годы игры в футболке ЦСКА и за победы! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№6 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:29) #
  • +1
  •  (1)
online

Здоровья и долголетия, в том числе и футбольного!
Регистрация: 15.05.2015
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 11:12) #
  • +2
  •  (2)

С Днем Рождения! Здоровья
Регистрация: 25.06.2016
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:09) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
С днем рождения! Очень жаль, что не уехал в свое время в Европу!
Удачи в играх...за сборную! blush smile


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:58) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Днём рождения,Игорь! В свои годы ты много достиг! Дай Бог здоровья!
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: vasya pupkin2 Russia (Сегодня, 10:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья и с днем рождения,Игорь!


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ПФК ЦСКА Чемпион России 2012-13-14-16
ПФК ЦСКА Лидер Российского футбола
ПФК ЦСКА Самый лучший клуб в мире!!!
Регистрация: 14.08.2013
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 10:45) #
  • +3
  •  (5)
online

Здоровья, счастья , и много много рекордов и в ЛЧ и в ЛЕ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
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