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Квинси Промес: меня подстегивает, когда говорят, что я не в форме

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, что его стимулируют критические высказывания по поводу его игры.

"Меня подстегивает, когда говорят, что я не в форме. Из-за этого стараюсь играть еще лучше.

Я рад, если удается забить или отдать пас. Но если команда выиграла, а мне не удалось отметиться результативным действием, то все отлично. Мне просто хочется побеждать", - передает слова Промеса "СЭ".
Теги: Спартак Промес
Сегодня, 10:57
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№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:32) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: 22911
Цитата: Стратег
Ты в форме! Вообще Квин молодец, не торопится уходить из Спартака, понимает что в другом клубе лидером может не стать.

Он прекрасно понимает это!Поэтому и восхваляет свинарник чтобы денег больше дали.

Да нет же, он в России решил задержаться, пока в Зените не откроют ворота для негров... wink
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 11:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Ты в форме! Вообще Квин молодец, не торопится уходить из Спартака, понимает что в другом клубе лидером может не стать.

Он прекрасно понимает это!Поэтому и восхваляет свинарник чтобы денег больше дали.
Регистрация: 16.11.2014
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:09) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ты в форме! Вообще Квин молодец, не торопится уходить из Спартака, понимает что в другом клубе лидером может не стать.
Регистрация: 29.10.2010
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