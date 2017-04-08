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Виталий Мутко: доверяем Черчесову, делаем все, чтобы у сборной не было проблем

Президент РФС Виталий Мутко в рамках конференции организации заявил о доверии главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

"Лицом нашего футбола является сборная и клубы, которые выступают в Европе. Мы увидели неудачное выступление на Евро, мы увидели невзрачную игру. Все скандалы с игроками ударили по имиджу нашего футбола. Собирались подписи в адрес роспуска команды, нам пришлось поработать, исполком решил признать выступление неудовлетворительным.

Мы пригласили Черчесова на пост тренера, мы ему доверяем и создаём все условия, чтобы у команды не было проблем. Мы провели ряд матчей на новых стадионах в Краснодаре и Сочи. Надеюсь, с каждой игрой мы будем видеть потенциал команды.

Мы настроены вернуть доверие наших болельщиков. На наших плечах не только организация турнира, но и удачное выступление на Кубке конфедераций", - передаёт слова Мутко "Чемпионат".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 11:18
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вы к нему лучше меньше лезьте. Один хуз, времени на отскок уже нет. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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