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Ильсур Метшин: "Рубин" не будет увольнять Хави Грасию

Президент "Рубина" Ильсур Метшин сообщил, что казанский клуб не планирует увольнение главного тренера Хавьера Грасии.

"И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш.

В руководстве клуба разговоров о прекращении сотрудничества вообще не ходит. Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые. Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб, большая трансферная кампания летом 2016 года. И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам.

Но мы по-прежнему верим в команду. В частности в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача – построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером – по-прежнему остается", - цитирует Метшина "Р-Спорт".
Теги: Рубин Грасия
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 12:58) #
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Построение новой команды требует времени. Как пример: В. М. Бобров начал тренировать хоккейный клуб "Спартак" (Москва) в 1964 г. и привел к званию чемпионов СССР по хоккею в 1967 г.
Регистрация: 7.01.2017
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