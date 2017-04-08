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Виталий Мутко: в РФС намечалась коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше
Президент РФС Виталий Мутко на конференции отметил внесенные изменения в регламент по разрешению споров и подчеркнул, что удалось "устранить в зародыше некую коррупционную схему" в организации.
"Внесены изменения в регламент по разрешению споров. Разделили полномочия комитета по статусу и палаты по разрешению споров. Палата будет теперь заниматься исключительно трудовыми отношениями, спорами между клубами и игроками. А комитет не будет апелляционным органом в этих вопросах, а будет заниматься присвоением статуса игроков. Раньше один и тот же вопрос в двух этих инстанциях решался разным образом.
Хочу сказать больше: мы приняли ряд кадровых решений, потому что намечалась некая коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше", - цитирует Мутко "СЭ".
"Внесены изменения в регламент по разрешению споров. Разделили полномочия комитета по статусу и палаты по разрешению споров. Палата будет теперь заниматься исключительно трудовыми отношениями, спорами между клубами и игроками. А комитет не будет апелляционным органом в этих вопросах, а будет заниматься присвоением статуса игроков. Раньше один и тот же вопрос в двух этих инстанциях решался разным образом.
Хочу сказать больше: мы приняли ряд кадровых решений, потому что намечалась некая коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше", - цитирует Мутко "СЭ".
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