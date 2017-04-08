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Виталий Мутко: в РФС намечалась коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше

Президент РФС Виталий Мутко на конференции отметил внесенные изменения в регламент по разрешению споров и подчеркнул, что удалось "устранить в зародыше некую коррупционную схему" в организации.

"Внесены изменения в регламент по разрешению споров. Разделили полномочия комитета по статусу и палаты по разрешению споров. Палата будет теперь заниматься исключительно трудовыми отношениями, спорами между клубами и игроками. А комитет не будет апелляционным органом в этих вопросах, а будет заниматься присвоением статуса игроков. Раньше один и тот же вопрос в двух этих инстанциях решался разным образом.

Хочу сказать больше: мы приняли ряд кадровых решений, потому что намечалась некая коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше", - цитирует Мутко "СЭ".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:29
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№5 Написал: махмуд иванович шниперсон (Сегодня, 13:41) #
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думал стадио уже достроили


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русич русак росиянец натурпродукт
Регистрация: 30.03.2017
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мутко против коррупционных схем, в которых он не участвует
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 12:54) #
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Ворон сказал ворону:"Какой ж ты черный..."

Не понял:"Я тут видите ли РФС ом руковожу,все что можно гребу,ворую,пилюа тут кто то захотел меня отодвинут?...хрен вам всем:Воровал,ворую и буду воровать!
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 12:41) #
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В.Мутко:в РФС намечалась коррупционная схема,которую мы заменили на новую
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:38) #
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Правильно, конкурентов надо мочить)
Регистрация: 27.09.2015
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