Шесть матчей и ни одной победы

Чемпионат России



22 тур



"Крылья Советов" - "Амкар" 2:2

"Крылья Советов" и "Амкар" сыграли вничью в Самаре, показав шикарный первый тайм и чуть менее задорный второй. О том, как подопечные Скрипченко не могли победить шестой раз подряд расскажетБруно, 20, Корниленко, 40 - Гол, 11, Занев, 38 (пен.)Лория, Надсон, Зотов, Ятченко, Божин, Зинков, Мияйлович (Громов, 85), Зуев, Паскуато, Бруно (Садик, 88), КорниленкоХомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Гиголаев, Огуде, Комолов, Гол, Гасилин (Костюков, 80), Салугин (Бодул, 61)Зайцев, 37, Огуде, 63, Зотов, 65Зинков, 90+1."Крыльям" и "Амкару" предстояло сыграть первый матч этого тура. Хозяева встречи подходили к игре наверняка не в лучшем настроении, ведь они не могли победить уже пять матчей подряд. Смена тренера в конце прошлого года не слишком помогла "крылышкам". Самара плелась в самом болоте турнирной таблице наравне с "Оренбургом", опережая лишь "Томь".Пермяки же чувствовали себя гораздо комфортней. Прекрасная домашняя серия навязала "Амкару" борьбу за еврокубки. Но, похоже, команда Гаджиева к ним и не особо-то стремилась. По крайней мере, об этом говорили результаты команды после возобновления чемпионата. Можно было констатировать, что очки гораздо нужнее были "Крыльям", но следовало помнить и о том, что нынешний "Амкар" - гораздо более организованная и уверенная в себе команда.По хорошей, солнечной погоде футболисты постарались не откладывать самое интересное на потом. "Крылья" больше играли с мячом, гости же наоборот, всячески мешали это делать. Но то ли от лишнего старания, то ли от нервов первые минуты прошли в типичном для некоторых команд отечественного первенства сумбуре. Мяч держался с большим трудом, игроки много боролись и сваливались на выносы.Но он был быстро преодолен. "Амкар", в отличие от соперника, не задерживался с мячом, пытался сразу же доставить его вперед, что было надежней и проще. Не прошло и десяти минут, как пермяки разорвали оборону хозяев с помощью подачи из глубины. Нападающий Гасилин, которому почему-то никто не мешал, сбросил сферу в центре штрафной на набегающего Януша Гола, а тот в касание пробил с острого угла."Амкар" продолжал атаковать острее и наиграл на еще один опаснейший момент. И сложно было за что-то похвалить хозяев. Наваливались на штрафную Хомича они, может, и большими силами, только делали это безынтересно и безвкусно. Оборона "Амкара" спокойно нивелировала любую угрозу. До шестнадцатой минуты...Единственного момента хватило самарцам, чтобы забить. С левого фланга, через который проходило достаточно много хозяйских атак, Ятченко отдал на Паскуато. Итальянец своевременной передачей вывел Бруно один на один, и Хомич не сумел взять сильный выстрел низом. Зайцев и Конде рванули вперёд, надеясь то ли на искусственный офсайд, то ли на перехват, и просто подарили Джанни Бруно полштрафной свободного пространства.Последовал очень неплохой отрезок в исполнении хозяев. Они прибавили в смелости и скорости, выглядели, будто бы посвежевшими. Но "Амкар" держался. Боролся наверху и выносил раз за разом мячи подальше от ворот. Так что добиться решающего превосходства команде Скрипченко так и не удалось.На экваторе тайма команды еще разок обменялись голами. Сначала заменивший травмированного Гаджибеков Ятченко сделал глупость и на ровном месте привез пенальти (его реализовал Занев), а затем, почти сразу же, устранил отставание своих Корниленко. Неожиданно щедрым оказался тайм на забитые мячи. Если подобного можно было ожидать от обороны "Крыльев", то вот "Амкар" подобным в сезоне ещё не запоминался.После этого обмена голами моменты исчезли. Страсть футболистов, их старание никуда не делись, но вот подходы к воротам получаться перестали совсем. Было даже сложно кого-нибудь выделить. Обе команды уперлись лбами, забрасывали и боролись, но все без особого успеха и без особой мысли.С возобновлением матча продолжилось это перетягивание каната. Нельзя сказать, что игра получалась скучной. Наоборот, игроки показывали хорошее движение и явно старались, но футбол без опасных моментов, как боевик без стрельбы. "Крылья Советов" были активнее и часто окружали штрафную Хомича, перебрасывая снаряд то направо, то налево. Гости с напускной покорностью опускались, но только за тем, чтобы выманить противника и наказать быстрым ответом.Последовали замены с обеих сторон. Скрипченко минут за двадцать до окончания основного времени удалился за грубые разговоры с арбитром. Уже таяли силы, и темп, естественно, падал. Несмотря на то, что атакующий потенциал хозяев должен был усилиться (вышли Громов и Садик), настоящего навала самарцы, которым так нужны были очки в этой домашней игре, не сумели организовать. Тем более, уже в добавленное время хозяева остались в меньшинстве. Во втором тайме зрители голов так и не увидели, что означало продолжение неудачной серии "крылышек" - целых шесть матчей без побед.