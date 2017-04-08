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Новости партнеров

Виталий Мутко: как удерживать спонсоров, если сборная играет никак?

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал о сложностях в отношении со спонсорами.

"Еще год нам как минимум впахивать, чтобы удержать спонсоров. А как их удерживать, если сборная играет никак? Впереди у нас очень большая работа по привлечению спонсоров и партнеров.

Все это рыночные партнеры, которых мы привели с рынка. У всех у них проблемы с экономикой. Сегодня есть наши компании. Наша задача – работать со спонсорами. Это зависит и от качества игры сборной и качества организации в РФПЛ", – сказал Мутко.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 13:03
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№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:13) #
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Цитата: viktor800
А что думает Кот?

Кот думает , что надо взять власть в свои лапы. От кота вреда нет ни грамма. его власть велика .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 14:12) #
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Цитата: viktor800
А что думает Кот?

Кто бы сходил за девяткой, вот что он думает !


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№11 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Если имя Мутко. Мудко, Мутко, надо же таким родиться на свет. Бог шельму метит.

А что думает Кот Мышиный Рот?


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Заведу свинью. Назову её Спартак.
Под День Победы заклолю.
Регистрация: 3.06.2012
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:06) #
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online

Если имя Мутко. Мудко, Мутко, надо же таким родиться на свет. Бог шельму метит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: suvirinimas (Сегодня, 13:59) #
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При тебе негодяй это будет продолжаться вечно. Только смена такого бездарного человека как ты может спасти российский футбол.
Регистрация: 9.02.2014
№8 Написал: Лидер (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Если даже в шахматах мы, согласно рейтингу, сейчас в дочигоринской эре (150 лет трудов похерены), то что говорить о более сложных видах спорта?

"Это же очко, а не преферанс, тут думать нужно! Очки считать" laughing
Ну что тут говорить, после таких вот болельщиков - понимаешь, что и гендиректор их клуба, теперяшний глава РФС, и комментатор их жопоголовый, Генка - это просто рядовой представитель вида "запитер приютский, убого-чухонистый". Такой же дебил, как и все они, вот потому, как только запитеры подсадили такого же дебила-запитера в министры - и спорт в стране рухнул, а еще раньше, пока он рулил РФС - рухнул футбол.
В развале российского футбола виноват на 99% голубой болотный хлюп!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№7 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мутко - пожалуй, самый перспективный политик ,даровитый функционер.
И популярный полиглот!
Ему надо дать только точку опоры и просто поверить в несомненный талант этого украинского самородка!
И всё будет в замечательном и перспективном шоколаде!!!


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Заведу свинью. Назову её Спартак.
Под День Победы заклолю.
Регистрация: 3.06.2012
№6 Написал: Kostik (Сегодня, 13:41) #
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Кому скажут, тот и будет спонсировать
Регистрация: 20.03.2008
№5 Написал: махмуд иванович шниперсон (Сегодня, 13:36) #
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спонсорам насрать на сборную важны бонусы (земля преференции и место


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русич русак росиянец натурпродукт
Регистрация: 30.03.2017
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это надо быть сверходаренным руководителем, чтобы не смочь заинтересовать спонсоров для сборной, в следующие два года участвующей в кубке конфедераций и домашнем чемпионате мира.. откаты большие просишь?
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:13) #
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Так ты определись насчет сборной и тренера,а то всем мозги замутил
Регистрация: 26.01.2017
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Никак" сборная играла на ЧМ 2014 и ЧЕ 2016.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09) #
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Ну да, г-н вице-премьер. Если даже в шахматах мы, согласно рейтингу, сейчас в дочигоринской эре (150 лет трудов похерены), то что говорить о более сложных видах спорта? А деньги вкладываются, достижения офигенные (если верить местному колпинскому сайту). Так а где результат на выходе?
Регистрация: 12.11.2007
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