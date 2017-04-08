Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Крылья Советов"- "Амкар": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Амкара" на матч 22-го тура премьер-лиги.

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Гаджибеков, Надсон, Божин, Зинков, Мияйлович, Зуев, Бруно, Паскуато, Корниленко.

"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин, Комолов, Салугин.
Теги: Крылья Советов Амкар
Сегодня, 13:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.