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Тульский "Арсенал" переиграл "Терек" в молодежном чемпионате

"Арсенал" на выезде добился победы над "Тереком" в матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 22 тур

"Терек" - "Арсенал" - 0:1

Голы: Рыжков, 69

"Терек": Насуров, Адамов, Альсултанов, Шахтиев, Муслуев, Адамов, Магомадов, Бацуев, Ахильгов (Мальсагов, 32), Кадыров, Умаев

"Арсенал": Березин, Норматов, Рукас, Осипов, Борисов, Доронин (Мингазов, 53), Рыжков, Ивакин (Григалава, 81), Потапов (Максумов, 46), Лобзин, Мельников

Предупреждения: Березин, 90.
Теги: Арсенал Тула Терек
Сегодня, 14:00
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