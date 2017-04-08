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Виталий Мутко: мы можем отойти от ограничений на поле, но сам лимит все равно сохранится

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в том или ином виде сохранится.

"Идет большая дискуссия. Мы можем отойти от лимитирования на самом поле, но сам лимит все равно будет сохраняться. Будет усиливаться качественный лимит, требования к доморощенным игрокам. В этом плане мы будем двигаться, усиливая децентрализацию.

Мы рассчитываем, что появятся новые формы и методы. Новые стадионы, будет специальная программа по адаптации стадионов. Будет программа по поднятию футбола в тех регионах, где проводится чемпионат мира, где построим современные арены.

Будем двигаться к тому, чтобы там существовали профессиональные клубы", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 14:05
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№1 Написал: suvirinimas (Сегодня, 14:08) #
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Доморощенные не появятся пока у руля такая бездарная личность как ты.
Регистрация: 9.02.2014
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