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"Спартак" вылетел в Уфу без Евгения Макеева и Дениса Давыдова

Сегодня игроки "Спартака" на базе в Тарасовке провели теоретическое занятие и рабочую тренировку, информирует официальный сайт клуба.

В 13:30 столичная команда отправилась в аэропорт, откуда днем вылетает в Уфу на игру 22-го тура Чемпионата России с командой из столицы Башкирии.

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Маурисио, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.

Из-за травм в Москве остались защитник Евгений Макеев и нападающий Денис Давыдов. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:23
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(1)
№6 Написал: Распутин (Сегодня, 16:22) #
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Цитата: olegan
Цитата: пушкин
Действительно, главное Промеса оторвали от его повседневных забот,- давать вью кому попало, и сидеть часами в инстаграм, прославляя себя.

Тебе вообще какого xyя здесь надо? на твои умозаключения всем похер....

пффф.... блясинг он везде...
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: olegan кениг (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Действительно, главное Промеса оторвали от его повседневных забот,- давать вью кому попало, и сидеть часами в инстаграм, прославляя себя.

Тебе вообще какого xyя здесь надо? на твои умозаключения всем похер....
Регистрация: 19.03.2011
№4 Написал: avs1967 tula (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
какая страшная потеря. сушим вёсла, что ли?
Регистрация: 1.03.2013
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 15:51) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Печаль! blush

Действительно, главное Промеса оторвали от его повседневных забот,- давать вью кому попало, и сидеть часами в инстаграм, прославляя себя.
Регистрация: 14.11.2012
№2 Написал: olegan кениг (Сегодня, 15:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Печаль! blush
Регистрация: 19.03.2011
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сложно будет без этих ребят.
Но надо выходить и играть
Регистрация: 22.09.2007
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