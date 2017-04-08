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"Спартак" вылетел в Уфу без Евгения Макеева и Дениса Давыдова
Сегодня игроки "Спартака" на базе в Тарасовке провели теоретическое занятие и рабочую тренировку, информирует официальный сайт клуба.
В 13:30 столичная команда отправилась в аэропорт, откуда днем вылетает в Уфу на игру 22-го тура Чемпионата России с командой из столицы Башкирии.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Маурисио, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.
Из-за травм в Москве остались защитник Евгений Макеев и нападающий Денис Давыдов. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.
В 13:30 столичная команда отправилась в аэропорт, откуда днем вылетает в Уфу на игру 22-го тура Чемпионата России с командой из столицы Башкирии.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Маурисио, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.
Из-за травм в Москве остались защитник Евгений Макеев и нападающий Денис Давыдов. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.
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