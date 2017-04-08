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Наконец-то прорвало

Наконец-то прорвало"Терек" одержал первую победу в этом календарном году. Три очка грозненцам принес дубль Митришева и гол Бериши. За одну игру команда Рахимова забила больше, чем за пять предыдущих встреч.











Чемпионат России

22 тур

"Терек" - "Арсенал" 3:1



Голы: Митришев, 9, 30, Бериша, 90+2 - Расич, 83 (пен.)

"Терек": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав (Оздоев, 72), Митришев (Бериша, 83), Балай (Мбенге, 78)

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Вергара, 46), Сунзу, Власов (Буранов, 46), Горбатенко (Шевченко, 89), Думбия, Бурчану, Александров, Расич

Предупреждения: Мусса, 62, Бурчану, 73, Дьембер, 84.

Продолжением субботней программы стало противостояние "Терека" и "Арсенала" в Грозном. Перед игрой выяснить, кто же всё-таки фаворит этой пары, а кто аутсайдер было довольно сложно. "Пушкари" в этом сезоне ещё не выигрывали на выезде, а в этом календарном году и вовсе лишь терпели крах. Очки команда Кирьякова набирала исключительно у себя дома. А у "Терека" на данный момент всё просто плохо. В текущем году грозненцы действуют откровенно неудачно. В последних пяти матчах "Терек" набрал только два очка и забил единственный гол. Вот и попробуй тут разберись...

В матче не мог принять участие один из лидеров хозяев Олег Иванов, а также Лебеденко и Торже. В этом плане у туляков дела обстояли немного лучше. В их лазаретном списке оказалась лишь одна фамилия - Берхамов.

В начале встречи обе команды боролись за инициативу. Гости не пожелали мириться с ролью второго номера и сразу же рванули в рискованный прессинг. Хозяевам удалось отвоевать мяч в этом споре. Им было даже удобнее атаковать, когда соперник так безоглядно оголял зоны. Если в первом эпизоде грозненцы простили соперника (никто не замкнул опаснейший прострел), то во второго момента оказалось достаточно. Митришев, благодаря разрезающей передаче Георге Грозава, вышел один на один и пульнул снаряд мимо Габулова. Магомед забил свой второй гол в этом году и второй гол "Терека".

Чуть успокоились хозяева после быстрого гола, как это почти всегда и бывает. Незачем теперь было форсировать и лишний раз рисковать. А "пушкари" продолжали дерзить на чужом поле и пытались лишить соперника вариантов для передач постоянным движением. "Терек" справлялся с этим давлением. На первых минутах, кроме пропущенного гола, "Арсенал" ничего не добился своей агрессивной политикой.

Продолжать действовать в подобном ключе было рискованно. Но Тула не испугалась и не перестала навязывать свое футбольное мнение. На исходе двадцати минут "Арсенал" пропустил еще раз. Силами Уциева и Митришева сделал "Терек" этот гол, но и без грубейшей ошибки защитника Иванова грозненцы бы не обошлись. Последним касанием вновь отличился Митришев, забивший все мячи "Терека" в этом году.

У гостей не получалось вообще ничего. Неплохое впечатление оставляла лишь игра тульского Думбия, цеплявшегося за мячи, безуспешно старавшегося раздергать противника и обострить. Но это был индивидуальный протест. В желании похвалить что-нибудь коллективное у гостей преуспеть было невозможно. Лишь после тридцати минут настолько печального положения Тула сподобилась на пару хороших атак.

А "Терек" никуда не спешил. Грозненцы позволяли себя покатать в центре снаряд, где-то и немного спижонить. В концовке тайма хозяева практически не атаковали. Только внимательно следили за наступлением своих оппонентов и были готов совершить контрудар. Солидное преимущество позволяло вести игру таким образом.

Концовка тайма показала, что гости не сдаются. Они провели достаточно неплохой отрезок с владением и регулярными подходами. Конечно, "Терек" позволял это сопернику и даже принуждал, но совершенной безысходности и тоски в действиях "пушкарей" не проглядывалось. Намечалась даже какая-то живость. Поэтому надежда для Тулы оставалась.

Большая часть второго тайма получилась не столь искрометной. Голов не случалось, как и особо примечательных моментов. "Тула" была не так хороша, как последние минуты перед перерывом, а "Терек" спокойно контролировал происходящее и не геройствовал без нужды. Мяч часто держался в центре, скакал по флангам, но редко доходил до штрафных. Хозяева планировали без лишних нервов довести игру до закономерного (по их мнению) итога.

Ближе к финальному свистку "Терек" имел череду шикарных возможностей для того, чтобы сделать счёт разгромным и думать уже о следующей игре, но подопечных Рахимова подвела реализация. И почти сразу же хозяева схлопотали пенальти в свои ворота за нарушение Дьомбера на Муссе. Расич уверенно пробил и сократил отставание до минимума.

Но "Терек" не дал возможности сопернику. Когда дело запахло жареным, хозяева мгновенно собрались, отодвинули игру к центру и не позволили Туле создать вообще ничего. А в разящей контратаке забили ещё один, чтобы снять любые разговоры. Отличился неугомонный Бернард Бериша, выпущенный тренером уже во втором тайме. Игрок сборной Косово стал вторым после Митришева игроком "Терека", забившим в этом году.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Терек Арсенал Тула
Сегодня, 18:27
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