Наконец-то прорвало

Чемпионат России



22 тур



"Терек" - "Арсенал" 3:1

"Терек" одержал первую победу в этом календарном году. Три очка грозненцам принес дубль Митришева и гол Бериши. За одну игру команда Рахимова забила больше, чем за пять предыдущих встреч.Митришев, 9, 30, Бериша, 90+2 - Расич, 83 (пен.)Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав (Оздоев, 72), Митришев (Бериша, 83), Балай (Мбенге, 78)Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Вергара, 46), Сунзу, Власов (Буранов, 46), Горбатенко (Шевченко, 89), Думбия, Бурчану, Александров, РасичМусса, 62, Бурчану, 73, Дьембер, 84.Продолжением субботней программы стало противостояние "Терека" и "Арсенала" в Грозном. Перед игрой выяснить, кто же всё-таки фаворит этой пары, а кто аутсайдер было довольно сложно. "Пушкари" в этом сезоне ещё не выигрывали на выезде, а в этом календарном году и вовсе лишь терпели крах. Очки команда Кирьякова набирала исключительно у себя дома. А у "Терека" на данный момент всё просто плохо. В текущем году грозненцы действуют откровенно неудачно. В последних пяти матчах "Терек" набрал только два очка и забил единственный гол. Вот и попробуй тут разберись...В матче не мог принять участие один из лидеров хозяев Олег Иванов, а также Лебеденко и Торже. В этом плане у туляков дела обстояли немного лучше. В их лазаретном списке оказалась лишь одна фамилия - Берхамов.В начале встречи обе команды боролись за инициативу. Гости не пожелали мириться с ролью второго номера и сразу же рванули в рискованный прессинг. Хозяевам удалось отвоевать мяч в этом споре. Им было даже удобнее атаковать, когда соперник так безоглядно оголял зоны. Если в первом эпизоде грозненцы простили соперника (никто не замкнул опаснейший прострел), то во второго момента оказалось достаточно. Митришев, благодаря разрезающей передаче Георге Грозава, вышел один на один и пульнул снаряд мимо Габулова. Магомед забил свой второй гол в этом году и второй гол "Терека".Чуть успокоились хозяева после быстрого гола, как это почти всегда и бывает. Незачем теперь было форсировать и лишний раз рисковать. А "пушкари" продолжали дерзить на чужом поле и пытались лишить соперника вариантов для передач постоянным движением. "Терек" справлялся с этим давлением. На первых минутах, кроме пропущенного гола, "Арсенал" ничего не добился своей агрессивной политикой.Продолжать действовать в подобном ключе было рискованно. Но Тула не испугалась и не перестала навязывать свое футбольное мнение. На исходе двадцати минут "Арсенал" пропустил еще раз. Силами Уциева и Митришева сделал "Терек" этот гол, но и без грубейшей ошибки защитника Иванова грозненцы бы не обошлись. Последним касанием вновь отличился Митришев, забивший все мячи "Терека" в этом году.У гостей не получалось вообще ничего. Неплохое впечатление оставляла лишь игра тульского Думбия, цеплявшегося за мячи, безуспешно старавшегося раздергать противника и обострить. Но это был индивидуальный протест. В желании похвалить что-нибудь коллективное у гостей преуспеть было невозможно. Лишь после тридцати минут настолько печального положения Тула сподобилась на пару хороших атак.А "Терек" никуда не спешил. Грозненцы позволяли себя покатать в центре снаряд, где-то и немного спижонить. В концовке тайма хозяева практически не атаковали. Только внимательно следили за наступлением своих оппонентов и были готов совершить контрудар. Солидное преимущество позволяло вести игру таким образом.Концовка тайма показала, что гости не сдаются. Они провели достаточно неплохой отрезок с владением и регулярными подходами. Конечно, "Терек" позволял это сопернику и даже принуждал, но совершенной безысходности и тоски в действиях "пушкарей" не проглядывалось. Намечалась даже какая-то живость. Поэтому надежда для Тулы оставалась.Большая часть второго тайма получилась не столь искрометной. Голов не случалось, как и особо примечательных моментов. "Тула" была не так хороша, как последние минуты перед перерывом, а "Терек" спокойно контролировал происходящее и не геройствовал без нужды. Мяч часто держался в центре, скакал по флангам, но редко доходил до штрафных. Хозяева планировали без лишних нервов довести игру до закономерного (по их мнению) итога.Ближе к финальному свистку "Терек" имел череду шикарных возможностей для того, чтобы сделать счёт разгромным и думать уже о следующей игре, но подопечных Рахимова подвела реализация. И почти сразу же хозяева схлопотали пенальти в свои ворота за нарушение Дьомбера на Муссе. Расич уверенно пробил и сократил отставание до минимума.Но "Терек" не дал возможности сопернику. Когда дело запахло жареным, хозяева мгновенно собрались, отодвинули игру к центру и не позволили Туле создать вообще ничего. А в разящей контратаке забили ещё один, чтобы снять любые разговоры. Отличился неугомонный Бернард Бериша, выпущенный тренером уже во втором тайме. Игрок сборной Косово стал вторым после Митришева игроком "Терека", забившим в этом году.