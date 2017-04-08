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Виталий Мутко: если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, какую пользу приносит лимит на легионеров.

"Идет большая дискуссия. Мы можем отойти от лимитирования на самом поле, но сам лимит все равно будет сохраняться. Будет усиливаться качественный лимит, требования к доморощенным игрокам. В этом плане мы будем двигаться, усиливая децентрализацию.

Мы рассчитываем, что появятся новые формы и методы. Новые стадионы, будет специальная программа по адаптации стадионов. Будет программа по поднятию футбола в тех регионах, где проводится чемпионат мира, где построим современные арены. Будем двигаться к тому, чтобы там существовали профессиональные клубы.

Васин – выпускник питерской школы "Смена". Но "Зенит" ему ничего не предложил. И пришлось Васину поехать в Хабаровск, в другие команды. А теперь он игрок сборной! Нет выдержки у наших клубов, не ждут молодежь.

Если у вас есть деньги, конечно, вы купите готового игрока. Поэтому нам нужен лимит. Ведь привозят игроков сборных, как с ними конкурировать молодым игрокам? Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят

Какая конкуренция? Если есть деньги, всегда можно купить игрока. А какие шансы тогда у наших игроков? Это как конкуренция с долларом, вы его заработать должны, а кто-то станок включает", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 16:07
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10
(0)
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль что такие дилетанты типа Мутко стоят у руля Российкого футбола,
этот фуфел с жиробасом на Евро 2016 втоптал Россию просто в гамно,
две твари,
первой в Лондоне очко должны разорвать, (так и будет)
второго просто посадить(а в времена Сталина тупо растрелять)


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:33) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ни кокорина,тоже ведь дитя лемита)Кутепов и Зобнин еще очень молоды и проводят всего первый серьезный сезон в карьере,что дальше будет посмотрим...по мне проблема не в лемите или его отмене,а в том что футболу детскому не уделяется должное внимание,что то не так в самой подготовке молодых игроков,это заметно дриблинга нет от слова вообще,креатива минимум....В Смоленске на 400 тыщ населения 2 футбольные секции это к примеру.Глубже надо на проблему смотреть...опять же в футбольной школе цска вроде около 10.000 нужно за обучение ребенка платить,в Спартаковской наверно тоже...не малые деньги.У нас в России всегда так,можем вложить бешеные бабки в чудо стадион Крестовский и показать всему миру какие мы крутые,но чтоб лишнию бесплатную секцию футбола открыть где детям купят и формы и бутсы и т.д. чтоб бесплатно все было!Но это не наш путь.У нас свой)))
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:32) #
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online

Это , простите, у нас. А у вас - Дзюба и газ. И дивный, заживо гниющий новенький Крестовский.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:28) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот и получаются "тепличные" футболисты...
Регистрация: 9.01.2015
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:28) #
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А что это за фамилии?


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:27) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
что за хрень он несет? это что игроки европейского уровня? дв их аек на кую вертел.
лимит зло.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zen-it
Какой толк от этих шлаковых игроков?


От того, что у сборной России не было бы Кутепова - она бы точно ничего не потеряла бы...


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Регистрация: 25.10.2008
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Мудко, ты дебил???????
Какой толк от этих шлаковых игроков???? Я понял бы тебя, если бы благодаря лимиту у нас появились новые Аршавины и Жирковы и наша сборная играла бы достойно и находилась в первой десятки ретинга ФИФА.
Эх...еп-твою-мать!!!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: критик (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (7)

и кутепов и зобнин-очень слабые игроки ! мутко неужели твоя голова не может понять если не будет лимита то наоборот будет мотивация!и будут появляться игроки для сборной!
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: Oder8587 (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
А что, они уж такие окуенные игроки??? Кутепов уже себя "показал" в сборной...когда его продавил негр с 1 -ой английской лиги...Да и сборная в целом, мягко говоря, не впечетляет...
Регистрация: 2.10.2016
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