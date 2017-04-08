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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Зенит-2" потерпел крупное поражение от "Тосно", а "Енисей" поделил очки с "Химками"
"Тосно" дома разгромил "Зенит-2", а "Енисей и "Химки" сыграли вничью в 30-м туре ФНЛ.
ФНЛ. 30 тур
"Тосно" - "Зенит-2" - 4:1
Гол: Альшин, 13, Заболотный, 34, 58, Макаров, 68 - Евсеев, 29
"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Логашов (Аравин, 61), Чиркин, Макаров (Палиенко, 69), Альшин, Кашчелан, Заболотный (Макаров, 86), Кутьин
"Зенит-2": Рудаков, Зуев, Карпов, Мильдзихов (Ящук, 72), Евсеев, Бавин, Камышев, Сиротов, Проничев (Батютин, 13), Крапухин (Погребняк, 78), Лесовой (Вяткин, 78)
Предупреждения: Макаров, 42, Кутьин, 85
"Химки" - "Енисей" - 2:2
Гол: Казаев, 27, Кузьмичев, 35 - Козлов, 32, Самодин, 45
"Химки": Исупов, Малания, Чернышов, Фадеев (Мостовой, 46), Лапин, Шумских, Чатович, Казаев, Кокоев, Нильсен (Петрусев, 63), Кузьмичев
"Енисей": Опарин, Гультяев, Кичин, Васильев, Чичерин, Камешс (Семакин, 88), Ланин, Алиев, Самодин, Козлов (Малоян, 87), Саркисов (Чернов, 85)
Предупреждения: Кокоев, 58, Кичин, 76.
ФНЛ. 30 тур
"Тосно" - "Зенит-2" - 4:1
Гол: Альшин, 13, Заболотный, 34, 58, Макаров, 68 - Евсеев, 29
"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Логашов (Аравин, 61), Чиркин, Макаров (Палиенко, 69), Альшин, Кашчелан, Заболотный (Макаров, 86), Кутьин
"Зенит-2": Рудаков, Зуев, Карпов, Мильдзихов (Ящук, 72), Евсеев, Бавин, Камышев, Сиротов, Проничев (Батютин, 13), Крапухин (Погребняк, 78), Лесовой (Вяткин, 78)
Предупреждения: Макаров, 42, Кутьин, 85
"Химки" - "Енисей" - 2:2
Гол: Казаев, 27, Кузьмичев, 35 - Козлов, 32, Самодин, 45
"Химки": Исупов, Малания, Чернышов, Фадеев (Мостовой, 46), Лапин, Шумских, Чатович, Казаев, Кокоев, Нильсен (Петрусев, 63), Кузьмичев
"Енисей": Опарин, Гультяев, Кичин, Васильев, Чичерин, Камешс (Семакин, 88), Ланин, Алиев, Самодин, Козлов (Малоян, 87), Саркисов (Чернов, 85)
Предупреждения: Кокоев, 58, Кичин, 76.
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