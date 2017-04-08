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"Терек" добился уверенной победы над тульским "Арсеналом"

В матче 22-го тура чемпионата России "Терек" дома добился победы над тульским "Арсеналом".

Чемпионат России. 22 тур

"Терек" - "Арсенал" - 3:1

Гол: Митришев, 9, 30, Бериша, 90+2 - Расич, 83 (пен.)

"Терек": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав (Оздоев, 72), Митришев (Бериша, 83), Балай (Мбенге, 78)

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Вергара, 46), Сунзу, Власов (Буранов, 46), Горбатенко (Шевченко, 89), Думбия, Бурчану, Александров, Расич

Предупреждения: Мусса, 62, Бурчану, 73, Дьембер, 84.
Теги: Терек Арсенал Тула
Сегодня, 18:35
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№5 Написал: Бриг (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Что сказать..оборона у Арсенала не ах, и Габулов не выручил...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 18:39) #
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пля....для сайта опять школоту набрали подрабатывать? smiley


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№3 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fc_anji
В смысле хет-трик?

курят
Регистрация: 12.08.2009
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:38) #
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Цитата: fc_anji
В смысле хет-трик?

"Хет-трик" по-узбекски "третий гол".
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: fc_anji Казань (Сегодня, 18:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
В смысле хет-трик?


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Локомотив вперед!
Регистрация: 1.04.2013
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