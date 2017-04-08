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Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Терек" добился уверенной победы над тульским "Арсеналом"
В матче 22-го тура чемпионата России "Терек" дома добился победы над тульским "Арсеналом".
Чемпионат России. 22 тур
"Терек" - "Арсенал" - 3:1
Гол: Митришев, 9, 30, Бериша, 90+2 - Расич, 83 (пен.)
"Терек": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав (Оздоев, 72), Митришев (Бериша, 83), Балай (Мбенге, 78)
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Вергара, 46), Сунзу, Власов (Буранов, 46), Горбатенко (Шевченко, 89), Думбия, Бурчану, Александров, Расич
Предупреждения: Мусса, 62, Бурчану, 73, Дьембер, 84.
Чемпионат России. 22 тур
"Терек" - "Арсенал" - 3:1
Гол: Митришев, 9, 30, Бериша, 90+2 - Расич, 83 (пен.)
"Терек": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав (Оздоев, 72), Митришев (Бериша, 83), Балай (Мбенге, 78)
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Вергара, 46), Сунзу, Власов (Буранов, 46), Горбатенко (Шевченко, 89), Думбия, Бурчану, Александров, Расич
Предупреждения: Мусса, 62, Бурчану, 73, Дьембер, 84.
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