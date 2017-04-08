Сергей Кирьяков: быстрый гол "Терека" стал ключевым моментом

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков подвел итог матча 22-го тура РФПЛ с "Тереком" (1:3)."Быстрый гол "Терека" стал ключевым моментом в первом тайме. Предупреждали, что "Терек" с первых минут прессингует пытается заставить соперника ошибиться, но совершили грубейшие ошибки, которые привели к голу. После этого соперник почувствовал уверенность и затем наказал нас во второй раз.После перерыва перешли на схему с четырьмя защитниками, нам в итоге удалось переломить ход матча. "Терек" уже играл по счету и основное внимание уделял обороне.Мы забили гол, оказывали давление, но нам не хватает наглости и агрессивности в штрафной площади, не смогли навязать там борьбу. В концовке пошли ва-банк, вышел еще один нападающий, но пропустили третий мяч", - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол".