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Сергей Кирьяков: быстрый гол "Терека" стал ключевым моментом

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков подвел итог матча 22-го тура РФПЛ с "Тереком" (1:3).

"Быстрый гол "Терека" стал ключевым моментом в первом тайме. Предупреждали, что "Терек" с первых минут прессингует пытается заставить соперника ошибиться, но совершили грубейшие ошибки, которые привели к голу. После этого соперник почувствовал уверенность и затем наказал нас во второй раз.

После перерыва перешли на схему с четырьмя защитниками, нам в итоге удалось переломить ход матча. "Терек" уже играл по счету и основное внимание уделял обороне.

Мы забили гол, оказывали давление, но нам не хватает наглости и агрессивности в штрафной площади, не смогли навязать там борьбу. В концовке пошли ва-банк, вышел еще один нападающий, но пропустили третий мяч", - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 19:00
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:04) #
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Отсутствие квалифицированного тренера у Арсенала - ключевой момент....
Регистрация: 28.12.2015
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