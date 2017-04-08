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Джанни Бруно: пенальти в наши ворота не было, а в ворота "Амкара" – был, но судья решил иначе (видео)
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Наконец-то прорвало
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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Халлом"
В матче 32-го тура чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы оказались сильнее "Халл Сити".
Чемпионат Англии. 32 тур
"Манчестер Сити" - "Халл Сити" - 3:1
Голы: Эль-Мухамади, 31, Агуэро, 48, Делф, 64, Раноккия, 85
"Манчестер Сити": Браво, Клиши, Стоунс, Коларов, Навас, Делф , Стерлинг, Яя Туре (Фернандо, 74), Сильва (Ихеаначо, 74), Зане (Нолито, 66), Агуэро
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Доусон, Эль-Мухамади, Н'Диайе, Маркович, Эвандро (Хенриксен, 58), Клукас (Эрнандес, 58), Ниасс (Малони, 82), Гросицки
Предупреждения: Эвандро, 28, Н'Диайе, 69.
Чемпионат Англии. 32 тур
"Манчестер Сити" - "Халл Сити" - 3:1
Голы: Эль-Мухамади, 31, Агуэро, 48, Делф, 64, Раноккия, 85
"Манчестер Сити": Браво, Клиши, Стоунс, Коларов, Навас, Делф , Стерлинг, Яя Туре (Фернандо, 74), Сильва (Ихеаначо, 74), Зане (Нолито, 66), Агуэро
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Доусон, Эль-Мухамади, Н'Диайе, Маркович, Эвандро (Хенриксен, 58), Клукас (Эрнандес, 58), Ниасс (Малони, 82), Гросицки
Предупреждения: Эвандро, 28, Н'Диайе, 69.
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