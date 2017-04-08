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"Шинник" в меньшинстве уступил "Мордовии"

"Мордовия" с минимальным счетом обыграла "Шинник" в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

ФНЛ. 30 тур

"Мордовия" - "Шинник" - 1:0

Голы: Кренделев, 3 (пен.)

"Мордовия": Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов, Деобальд (Алхазов, 83), Игнатович (Молодцов, 88), Петров (Дегтярев, 67), Кренделев, Сысуев (Амбарцумян, 82)

"Шинник": Яшин, Чистяков (Дзвахов, 35), Цховребов, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Митасов (Ослоновский, 66), Нетфуллин (Султонов, 57), Земсков, Подоляк (Лаук, 72)

Предупреждения: Чистяков, 22, Цховребов, 37, Земсков, 57, Осипов, 71, Деобольд, 83, Леонов, 87

Удаления: Цховребов, 75.
Теги: Мордовия Шинник
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