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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Шинник" в меньшинстве уступил "Мордовии"
"Мордовия" с минимальным счетом обыграла "Шинник" в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
ФНЛ. 30 тур
"Мордовия" - "Шинник" - 1:0
Голы: Кренделев, 3 (пен.)
"Мордовия": Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов, Деобальд (Алхазов, 83), Игнатович (Молодцов, 88), Петров (Дегтярев, 67), Кренделев, Сысуев (Амбарцумян, 82)
"Шинник": Яшин, Чистяков (Дзвахов, 35), Цховребов, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Митасов (Ослоновский, 66), Нетфуллин (Султонов, 57), Земсков, Подоляк (Лаук, 72)
Предупреждения: Чистяков, 22, Цховребов, 37, Земсков, 57, Осипов, 71, Деобольд, 83, Леонов, 87
Удаления: Цховребов, 75.
ФНЛ. 30 тур
"Мордовия" - "Шинник" - 1:0
Голы: Кренделев, 3 (пен.)
"Мордовия": Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов, Деобальд (Алхазов, 83), Игнатович (Молодцов, 88), Петров (Дегтярев, 67), Кренделев, Сысуев (Амбарцумян, 82)
"Шинник": Яшин, Чистяков (Дзвахов, 35), Цховребов, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Митасов (Ослоновский, 66), Нетфуллин (Султонов, 57), Земсков, Подоляк (Лаук, 72)
Предупреждения: Чистяков, 22, Цховребов, 37, Земсков, 57, Осипов, 71, Деобольд, 83, Леонов, 87
Удаления: Цховребов, 75.
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