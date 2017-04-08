Гол Антуана Гризманна спас "Атлетико" от поражения в дерби с "Реалом"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Аитлетико" благодаря голу Гризманна ушел от поражения в матче с "Реалом"."Реал" с 72-мя очками занимает первое место в Примере, опережая "Барселону" на 3 балла.Чемпионат Испании. 31 турГол: Пепе, 52 - Гризманн, 88: Навас, Карвахаль, Марсело, Пепе (Начо, 67), Рамос, Касемиро, Модрич, Кроос (Иско, 76), Бензема, Бэйл (Лукас, 80), Роналду: Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Хименес, 87), Гризманн, Торрес (Томас, 78)Предупреждения: Касемиро, 38, Годин, 60, Карвахаль, 88, Коке, 89.