Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Гол Антуана Гризманна спас "Атлетико" от поражения в дерби с "Реалом"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Аитлетико" благодаря голу Гризманна ушел от поражения в матче с "Реалом".

"Реал" с 72-мя очками занимает первое место в Примере, опережая "Барселону" на 3 балла.

Чемпионат Испании. 31 тур

"Реал Мадрид" - "Атлетико" М - 1:1

Гол: Пепе, 52 - Гризманн, 88

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Пепе (Начо, 67), Рамос, Касемиро, Модрич, Кроос (Иско, 76), Бензема, Бэйл (Лукас, 80), Роналду

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Хименес, 87), Гризманн, Торрес (Томас, 78)

Предупреждения: Касемиро, 38, Годин, 60, Карвахаль, 88, Коке, 89.
Теги: Реал Атлетико
Сегодня, 19:25
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Так у Реала и Барсы одинаковое количество сыгранных матчей, причем тут игра Барсы против Малаги? А по игре-ожидал большего, огромное количество брака, невысокий темп, ну и обидная потеря очков Реалом


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.