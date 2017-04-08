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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Гол Антуана Гризманна спас "Атлетико" от поражения в дерби с "Реалом"
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Аитлетико" благодаря голу Гризманна ушел от поражения в матче с "Реалом".
"Реал" с 72-мя очками занимает первое место в Примере, опережая "Барселону" на 3 балла.
Чемпионат Испании. 31 тур
"Реал Мадрид" - "Атлетико" М - 1:1
Гол: Пепе, 52 - Гризманн, 88
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Пепе (Начо, 67), Рамос, Касемиро, Модрич, Кроос (Иско, 76), Бензема, Бэйл (Лукас, 80), Роналду
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Хименес, 87), Гризманн, Торрес (Томас, 78)
Предупреждения: Касемиро, 38, Годин, 60, Карвахаль, 88, Коке, 89.
"Реал" с 72-мя очками занимает первое место в Примере, опережая "Барселону" на 3 балла.
Чемпионат Испании. 31 тур
"Реал Мадрид" - "Атлетико" М - 1:1
Гол: Пепе, 52 - Гризманн, 88
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Пепе (Начо, 67), Рамос, Касемиро, Модрич, Кроос (Иско, 76), Бензема, Бэйл (Лукас, 80), Роналду
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Хименес, 87), Гризманн, Торрес (Томас, 78)
Предупреждения: Касемиро, 38, Годин, 60, Карвахаль, 88, Коке, 89.
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