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Александр Григорян: не знаю, у "Анжи" кризиса нет, может это у вас депрессия?
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед матчем с "Зенитом" отказался признавать, что его команда находится в кризисе.
"О чем хотите, о том и говорите. Не надо мне навязывать кризис. Не знаю, может у вас депрессия, если вы такие вопросы задаете? У нас кризиса нет. Ни у меня, ни у моей команды.
Мы играем с "Зенитом". В любом случае, к нему мы готовились тактически. Просто на одной самоотдаче "Зенит" не обыграть. А где и как сыграет Форбс, увидите по ходу игры", - заявил Григорян.
СЭ
"О чем хотите, о том и говорите. Не надо мне навязывать кризис. Не знаю, может у вас депрессия, если вы такие вопросы задаете? У нас кризиса нет. Ни у меня, ни у моей команды.
Мы играем с "Зенитом". В любом случае, к нему мы готовились тактически. Просто на одной самоотдаче "Зенит" не обыграть. А где и как сыграет Форбс, увидите по ходу игры", - заявил Григорян.
СЭ
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