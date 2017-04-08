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Александр Григорян: не знаю, у "Анжи" кризиса нет, может это у вас депрессия?

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед матчем с "Зенитом" отказался признавать, что его команда находится в кризисе.

"О чем хотите, о том и говорите. Не надо мне навязывать кризис. Не знаю, может у вас депрессия, если вы такие вопросы задаете? У нас кризиса нет. Ни у меня, ни у моей команды.

Мы играем с "Зенитом". В любом случае, к нему мы готовились тактически. Просто на одной самоотдаче "Зенит" не обыграть. А где и как сыграет Форбс, увидите по ходу игры", - заявил Григорян.

СЭ
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:17) #
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мужичок, канеш, заносчивый и хамоватый, но надо отдать должное, игру команде он поставил, только очки не набирают, но играют очень неплохо. По крайней мере повеселее, чем пяток команд со второй половины таблицы.


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