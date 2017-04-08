Александр Григорян: не знаю, у "Анжи" кризиса нет, может это у вас депрессия?

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед матчем с "Зенитом" отказался признавать, что его команда находится в кризисе."О чем хотите, о том и говорите. Не надо мне навязывать кризис. Не знаю, может у вас депрессия, если вы такие вопросы задаете? У нас кризиса нет. Ни у меня, ни у моей команды.Мы играем с "Зенитом". В любом случае, к нему мы готовились тактически. Просто на одной самоотдаче "Зенит" не обыграть. А где и как сыграет Форбс, увидите по ходу игры", - заявил Григорян.