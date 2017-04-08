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Александр Григорян: Форбс мне сказал: "Слава богу, всю жизнь хотел играть в нападении"
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал матч на "Петровском" против "Зенита" (1:1).
— Самые лучшие шанс вырвать победу были в концовке. Что помешало больше? Усталость?
— Я думаю, что усталость — вряд ли, потому что в этих контратаках принимали участие игроки, вышедшие на замену, поэтому, скорее всего, невезение какое-то.
— Что позволило добиться положительного результата?
— Если ты хочешь добиться результата со статусной командой, ты не только не должен их бояться, но и должен верить в свои силы. В футболе помимо самоотдачи существует такое понятие, как тактика. Так получилось, что мы угадали состав, хорошо изучили игру и в первом тайме закрыли все зоны. Заставили играть по правому флангу. Редко бывает, когда все срабатывает.
Но в середине второго тайме «Зенит» перехватил инициативу — это не только психология, но и мастерство петербуржцев. Меня радует то, что мы сыгрываемся. Мы играли сегодня в футбол и эпизодами — на очень неплохом уровне комбинировали.
— Форбс отыграл в атаке, практически центрального нападающего. С чем это связано?
— Ему уже почти 25 лет. Он к нам попал, когда мы сыграли кубковую игру. Мы были в недоумении, когда изучали его позиции. Я решил с ним поговорить и спросил у него: «Ты кто?» Он ответил, что до сих пор не знает. Мы с ним разговаривали на ломаном испанском, он тоже по-испански так себе говорит, но общим у нас оказался только этот язык. Я ему сказал, что вижу в нем нападающего. Он ответил: «Слава богу, я всю жизнь вижу себя в нападении».
ФК "Зенит"
— Самые лучшие шанс вырвать победу были в концовке. Что помешало больше? Усталость?
— Я думаю, что усталость — вряд ли, потому что в этих контратаках принимали участие игроки, вышедшие на замену, поэтому, скорее всего, невезение какое-то.
— Что позволило добиться положительного результата?
— Если ты хочешь добиться результата со статусной командой, ты не только не должен их бояться, но и должен верить в свои силы. В футболе помимо самоотдачи существует такое понятие, как тактика. Так получилось, что мы угадали состав, хорошо изучили игру и в первом тайме закрыли все зоны. Заставили играть по правому флангу. Редко бывает, когда все срабатывает.
Но в середине второго тайме «Зенит» перехватил инициативу — это не только психология, но и мастерство петербуржцев. Меня радует то, что мы сыгрываемся. Мы играли сегодня в футбол и эпизодами — на очень неплохом уровне комбинировали.
— Форбс отыграл в атаке, практически центрального нападающего. С чем это связано?
— Ему уже почти 25 лет. Он к нам попал, когда мы сыграли кубковую игру. Мы были в недоумении, когда изучали его позиции. Я решил с ним поговорить и спросил у него: «Ты кто?» Он ответил, что до сих пор не знает. Мы с ним разговаривали на ломаном испанском, он тоже по-испански так себе говорит, но общим у нас оказался только этот язык. Я ему сказал, что вижу в нем нападающего. Он ответил: «Слава богу, я всю жизнь вижу себя в нападении».
ФК "Зенит"
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