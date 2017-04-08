Александр Григорян: Форбс мне сказал: "Слава богу, всю жизнь хотел играть в нападении"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал матч на "Петровском" против "Зенита" (1:1).— Я думаю, что усталость — вряд ли, потому что в этих контратаках принимали участие игроки, вышедшие на замену, поэтому, скорее всего, невезение какое-то.— Если ты хочешь добиться результата со статусной командой, ты не только не должен их бояться, но и должен верить в свои силы. В футболе помимо самоотдачи существует такое понятие, как тактика. Так получилось, что мы угадали состав, хорошо изучили игру и в первом тайме закрыли все зоны. Заставили играть по правому флангу. Редко бывает, когда все срабатывает.Но в середине второго тайме «Зенит» перехватил инициативу — это не только психология, но и мастерство петербуржцев. Меня радует то, что мы сыгрываемся. Мы играли сегодня в футбол и эпизодами — на очень неплохом уровне комбинировали.— Ему уже почти 25 лет. Он к нам попал, когда мы сыграли кубковую игру. Мы были в недоумении, когда изучали его позиции. Я решил с ним поговорить и спросил у него: «Ты кто?» Он ответил, что до сих пор не знает. Мы с ним разговаривали на ломаном испанском, он тоже по-испански так себе говорит, но общим у нас оказался только этот язык. Я ему сказал, что вижу в нем нападающего. Он ответил: «Слава богу, я всю жизнь вижу себя в нападении».