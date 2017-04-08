Олег Шатов: главному тренеру и без нас хорошо

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался от общения с прессой после матча против "Анжи" (1:1)."Главному тренеру и без нас хорошо", - сказал Шатов, проходя мимо журналистов после матча вместе с защитником Игорем Смольниковым, который тоже остался в запасе.