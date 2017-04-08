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Олег Шатов: главному тренеру и без нас хорошо

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался от общения с прессой после матча против "Анжи" (1:1).

"Главному тренеру и без нас хорошо", - сказал Шатов, проходя мимо журналистов после матча вместе с защитником Игорем Смольниковым, который тоже остался в запасе.

"Р-Спорт"
Теги: Шатов Зенит
Сегодня, 21:53
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23
(6)
№23 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Ну хоть за второе побороться

ну с вашим графиком и мертвым цска упустить второе место будет уже провалом
Регистрация: 2.02.2012
№22 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 22:38) #
  • +2
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Олег,предложи свою кандидатуру на пост гл.тренера.Сколько игр ты будешь ставить себя в основу,если объективно ?Болта ты подзавалил на футбол,как и многие наши игроки,звезду поймал,жизнь удалась.Всё.Но это только моё личное мнение.
Регистрация: 11.08.2008
№21 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: кандид
Великий игрочишка пока молчит. Скорей бы уж дал определение коучу.

цыганишка? smile
Регистрация: 18.03.2017
№20 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очень все странно.
Вроде и скамейка длинная! Почему не выпускают Молло? Джорджиевича. С Шатовом странная тема.!! Мак просто никакой вышел(( Занервничал.
Вроде и игроков много, вроде и по 2 человека на позицию. А ощущение что состав не дотягивает!
Жаль Смольникова не хватает!!! Его быстрые прорывы по флангу очень бы пригодились.
Данни смотрится на фоне остальных мастером.

Единственно, во втором тайме начали играть! Если бы было на одного больше, возможно вырвали бы победу.
А так((( Первое место уплывает. Ну хоть за второе побороться
Регистрация: 24.10.2013
№19 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
AnK.,
он вообще то не играл!
Регистрация: 10.07.2009
№18 Написал: fits (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (6)

"Главному тренеру и без нас хорошо", - сказал Шатов, проходя мимо журналистов после матча вместе с защитником Игорем Смольниковым, который тоже остался в запасе.

Смешно слушать от пацана выводы...
Чуть заиграют...уже великие звезды...
Не трожь нас...
Халявщики никогда не станут профи...
Вот главная проблема российского футбола...
Регистрация: 6.10.2016
№17 Написал: AnK. (Сегодня, 22:21) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Слышь ты,тварь,тебя же берут в Сборную,а ты не можешь обыграть слабейшею команду Чемпионата. Заткнись лучше!
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Это что за ЧМО, ты мудила играй и свой вафельник не раскрывай за такие деньги, падла, звезда ебучая(извините люди добрые, достали эти малолетки, получившие не за что такие контракты), тебе сказал тренер беги, значит беги, сказал защищайся, значит не *** и беги назад, и язык свой поганый засунь себе в опу.
Регистрация: 19.11.2009
№15 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:19) #
  • +3
  •  (9)

Руни на лавке сидит а кто такой Шатов по сравнению с ним! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№14 Написал: Sokolik (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (12)
online

Ваш Орлов такое чмо!!!!!!!!!!!как вы сами(бомжи) его терпите?
Регистрация: 8.04.2017
№13 Написал: mustang (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
страна замерла в ожидании Дзюбы
Регистрация: 23.12.2015
№12 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:12) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Савелий
Кокоша в основе - это парадокс....

странное заявление, учитывая чей гол помог Зениту взять хотя бы очко...

Гол - это конечно круто! Вы на работу ходите - Ваш труд оплачивается. Вот Вам три ляма в год - контракт...- уже подписан - все , работодателю некуда деваться...... Продолжать не буду.., но контракт подписан с пустышкой....
Регистрация: 28.12.2015
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: боря888
Цитата: vermis_64
Пора цыгана сливать.

Все, кто понимает в футболе, а не в модных красных штанцах, понимают, что дело не в тренере, а в Дюкове-шестёрке, а вот почему Миллер не может найти человека на пост - это вопрос к УБЭП


Если начальство не понимает - надо помочь ему понять.
Регистрация: 23.08.2016
№10 Написал: кандид (Сегодня, 22:09) #
  • +1
  •  (7)

Великий игрочишка пока молчит. Скорей бы уж дал определение коучу.
Регистрация: 29.09.2016
№9 Написал: боря888 (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: vermis_64
Пора цыгана сливать.

Все, кто понимает в футболе, а не в модных красных штанцах, понимают, что дело не в тренере, а в Дюкове-шестёрке, а вот почему Миллер не может найти человека на пост - это вопрос к УБЭП
Регистрация: 21.12.2016
№8 Написал: Лидер (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
странное заявление, учитывая чей гол помог Зениту взять хотя бы очко...

И благодаря ему , его брали как забивалу, Зенит сейчас и нюхает добытое Кокориным очко. С утра Коко просыпается - и бежит на поиски очка. Найдет очко - и всвязи в этим полное благорастворение в голубом пуле...


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№7 Написал: imaginary (Сегодня, 22:06) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Савелий
Кокоша в основе - это парадокс....

странное заявление, учитывая чей гол помог Зениту взять хотя бы очко...

заковырял, из-за неразберихи в защите один гол хз за сколько матчей, ну всё..
Регистрация: 7.02.2010
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:03) #
  • +6
  •  (10)
online

Цитата: Спартак-навсегда

А что Дзюба говорил?

Он только высморкался и тихо проругался матом
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:03) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Кокоша в основе - это парадокс....

странное заявление, учитывая чей гол помог Зениту взять хотя бы очко...
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:02) #
  • +5
  •  (9)

Олег, тебе видней...- ты там живешь... Но, то что Зенит стал чисто пиар-программой -факт... Кокоша в основе - это парадокс....
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Сезон все одно загублен. Пора цыгана сливать. Как Лестер Раньери.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:55) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А что Дзюба говорил?


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: vlees.. (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
blush
Регистрация: 2.04.2017
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