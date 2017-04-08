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Вагнер Лав вышел в лидеры среди бомбардиров чемпионата Турции

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил гол в матче 27-го тура чемпионата Турции "Газиантепспор" - "Аланьяспор", а его команда одержала победу со счетом 3:2.

Бразилец в бомбардирской гонке догнал форварда "Бешикташа" Дженка Тосуна. У игроков по 16 мячей в активе, передает "СЭ".
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 23:04
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Фигли , профи , нападающий..голы штампует...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Meatloaf (Сегодня, 23:05) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Ваня!)
Регистрация: 3.07.2016
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