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Мирча Луческу: в матче со "Спартаком" вы увидите совсем другой "Зенит"

Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу ответил на вопросы по матчу против «Анжи» в рамках 22-го тура премьер-лиги.

— Согласны ли вы с тем, что «Зенит» уже упустил чемпионство? Готовы ли вы взять ответственность на себя?

— К сожалению, все зависит теперь не от нас. Зависит только от других матчей, и это очень печально. К сожалению, подошли к завершающей стадии чемпионата с очень большим количество карточек — у Нету и Кришито по 7 предупреждений, у Дзюбы и Кокорина — по три. Юсупов пропустил этот матч. Естественно, когда столько карточек, игрок бережет себя, чтобы не пропустить матч со «Спартаком». В какой-то мере это, к сожалению, повлияло на сегодняшний матч.

К сожалению, пришлось менять многих игроков — Смольников еще не отошел полностью, Анюков почувствовал недомогание в субботу. Не рискнул и, наверное, ошибся, не выставив Кришито. Пришлось прибегнуть к помощи Чернова, который после сборов играл и тренировался практически только с «Зенитом»-2. Это привело к тому, что мы первый тайм сыграли просто безобразно, я могу назвать это антифутболом, который мне совсем не нравится, несвойственен мне и моим командам. Не было у нас терпения выходить из обороны через пас как мы это всегда делаем. Прибегнули к длинным передачам, которые несвойственны нашей игре. Соперник эти передачи практически всегда выигрывал, подбор был за ними. Они использовали свою скорость после этого, свою агрессивность, которая приводила к тому, что они создавали напряжение у наших ворот.

Был жесткий разговор в перерыве и на второй тайм вышла совсем другая команда. Мы хорошо начали второй тайм, а после удаления Ломбертса я увидел ту команду, которую хотел бы видеть с начала сегодняшней встречи. Мы начали безбоязненно выходить из обороны через пас, начали взаимодействовать со средней линией, легко доводили мячи, играя в меньшинстве, до линии штрафной соперника, создавали моменты, полумоменты. К сожалению, соперник прибегал к нарушениям и очень много было фолов тактического плана, когда мы быстро пытались развить свою атаку. Не всегда арбитр наказывал их желтыми карточками. Думаю, эти фолы были жестче, чем нарушение, которое совершил Юсупов в Казани и за которое он получил второе предупреждение и удаление с поля.

— Сегодня очередной посредственный матч провел Жулиано. В конце ноября вы говорили, что он устает после перелетов, но вы не можете ему дать отдохнуть, поскольку еще не вернулся Данни. Он вернулся, но Жулиано не отдыхает. Почему?

— Наверняка вы правы и эти перелеты, естественно, сказываются на его форме и на том, как он выглядит сейчас. Почему я предпочитаю его ставить в эту зону? Он делает и фазу атаки, и фазу обороны. Данни все-таки более атакующий игрок, не всегда успевает перекрыть зону обороны, поэтому мне нужен футболист, который может в этой зоне выполнять и оборонительные функции. Жулиано, может быть, не такой свежий, как было раньше, поэтому не столько у него возможностей в завершающей фазе по сравнению с тем, как было, когда он только приехал сюда.

Но сегодня были футболисты, которые сыграли на 50% от своих возможностей и которые допускали невероятные для себя, для своего уровня мастерства ошибки. Единственное, за что поблагодарил после игры, — это период после удаления Ломбертса. Команда перестроилась и билась до конца, чтобы достичь результата и добиться трех очков. За исключением последних десяти минут, когда мы пошли в авантюру и из-за этого мы раскрылись и получили на свои ворота много голевых контратак, будем называть их так.

— Григорян сказал, что угадал состав «Зенита». Было ли у вас желание создать неожиданность для соперника?

— Мы, к сожалению, играли в защите таким сочетанием, в котором не привыкли выходить через пас из обороны. Это самая большая проблема, которая была в сегодняшнем матче у нас. Мы хорошо их изучили. Мы знали, что соперник прессингует, играет длинными передачами. Для чего мы требовали, чтобы команда выходила через пас из обороны? Чтобы от этого прессинга уйти через пас и отрезать группу игроков, которая прессинговала. Иметь уже численное преимущество в средней линии и в атаке. К сожалению, этого не получалось, мы просто длинными передачами пытались перебросить среднюю линию.

Команда соперника, имея двух высокорослых игроков в средней линии, постоянно выигрывала все эти подборы, и у нас, к сожалению, там вообще не получилось. Мы сами упростили им игру и создали себе большие проблемы, потому что боялись выходить. Если вспомнить ошибку в единственном моменте, когда они забили нам, то владеющего мячом футболиста атаковали два игрока, бросили открывшегося в штрафной соперника, последовала передача туда, Яковлев оказался один в штрафной площадке и забил мяч. Единственный момент, который они создали. Мы не были тем «Зенитом», который я ждал сегодня, особенно в первом тайме.

Механизмы оборонительного плана совсем не те, к сожалению, которые были у нас. Пришлось играть в тот футбол с длинными передачами, который мы неприемлем. К сожалению, мы не можем даже собрать один постоянный состав. Новосельцев, Анюков, Смольников и Жирков, к сожалению, постоянно травмированы. Тот же самый Шатов постоянно травмировал — тренируется, не тренируется. Поэтому мы не можем даже создать нормальную конкуренцию, чтобы было из кого выбирать на игру и этот выбор был оптимален. Нелегко было выбрать сегодня основной состав, потому что и лимит, и очень много футболистов было на карточках. Очень много думал над этим и выставил то, что выставил. Есть еще неделя до ключевой игры со «Спартаком». Уверен, что в этом матче вы увидите совсем другой «Зенит».

— Сегодня Хави Гарсия вернулся после перерыва, когда он не играл, но был заменен первым. Можно ли сказать, что он потерял доверние тренера?

— После удаления Ломбертса он сыграл пять минут на позиции центрального защитника, но он медленнее, чем тот же Нету, поэтому пришлось выставлять Луиша, который был на семи карточках, рисковать. Зная о том, что мы пойдем в атаку и соперник будет иметь возможности контратаковать, то соперники быстрее бы ушли от того же Хави Гарсии, чем от Нету, поэтому я предпочел сделать такую замену.

— Подмосковный арбитр удалил Ломбертса. Что думаете об этом?

— Думаю, что удалил он по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, совершил пять фолов подряд и сорвал все наши контратаки. Но он ему дал предупреждение только в конце игры.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Вчера, 23:30
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16
(2)
№16 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 01:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не исключено.) Но толку. Даже, допустим, победа, не создаст новую команду. Будем бегать и орать, про то, что насрали в кубок. А потом терять очки с Анжи и Амкаром. Золото дураков. smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№15 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 00:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Анжи»
Нам бы ваши проблемы...
Регистрация: 1.05.2011
№14 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 00:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Короче, вопрос к болельщикам Зенита, который уже назрел:
Есть интервью вашего тренера, где он НЕ ГОВОРИТ СЛОВО СПАРТАК???
Регистрация: 26.06.2008
№13 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Снова судья цыгану не угодил

А за счет чего Зенит может выигрывать, уже второй матч подряд в ворота соперника не ставят пенальти, куда смотрит РФС, для чего снимали Толстых? Мудко свой хлеб не отрабатывает.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№12 Написал: боря888 (Сегодня, 00:16) #
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  •  (14)

Цитата: 4 звезды
с пенками?

Ты только помои увидишь в своей кормушке - даже, если игра не состоится, покормят свинари огрызками
Регистрация: 21.12.2016
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (11)

увидим другой зенит??? с пенками?
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: боря888 (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Lord_Vik
не одно вью без упоминания Спартака не обходиться.

Человек старый - все молчат, что они какают, а он не молчит о говне
Можно и простить
Регистрация: 21.12.2016
№9 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:04) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Скажите кто - нибудь дедушке, что кроме судьи можно плакаться и на другие вещи (осадки, политическая обстановка, голод в Конго ну и т.п.)
Регистрация: 13.03.2012
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:58) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ну не одно вью без упоминания Спартака не обходиться.
Да чтоже такое то.
В словах Карреры хоть раз Зенит упомянался при неудачах?
Плять, да чтож за цыган такой левый там?
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Еще худший , видимо.
Давайте уже, рапорт, "по собственному желанию"....не топите совсем команду.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№6 Написал: vlees.. (Вчера, 23:45) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Завтра уверен что Лапочка будет делать все чтобы наши получили желтые карточки,левый пенальти точно будет.
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: yuri спб (Вчера, 23:43) #
  • -10
  •  (16)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А то что он за откровенную игру рукой не дал Эрнани вторую жёлтую это как?!

Нытик. smile
Чампионство возможное спартачка, мне лично не доставит ни удовольствия , ни сожаления. Вынутили. , говоря языком ромбоголовых.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Бриг (Вчера, 23:37) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Наверное другой Зенит, мы до нового сезона не увидим...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Dragon (Вчера, 23:35) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Ювентус»
Подмосковный арбитр удалил Ломбертса. Что думаете об этом?

— Думаю, что удалил он по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, совершил пять фолов подряд и сорвал все наши контратаки. Но он ему дал предупреждение только в конце игры.

joyа ничего что Дзюба должен был за симуляцию получить карточку?
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:35) #
  • +4
  •  (12)

Снова судья цыгану не угодил smirk
А то что он за откровенную игру рукой не дал Эрнани вторую жёлтую это как?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:33) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хочу увидеть там другого тренера.
Регистрация: 19.03.2010
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