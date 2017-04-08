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Мирча Луческу: в матче со "Спартаком" вы увидите совсем другой "Зенит"
Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу ответил на вопросы по матчу против «Анжи» в рамках 22-го тура премьер-лиги.
— Согласны ли вы с тем, что «Зенит» уже упустил чемпионство? Готовы ли вы взять ответственность на себя?
— К сожалению, все зависит теперь не от нас. Зависит только от других матчей, и это очень печально. К сожалению, подошли к завершающей стадии чемпионата с очень большим количество карточек — у Нету и Кришито по 7 предупреждений, у Дзюбы и Кокорина — по три. Юсупов пропустил этот матч. Естественно, когда столько карточек, игрок бережет себя, чтобы не пропустить матч со «Спартаком». В какой-то мере это, к сожалению, повлияло на сегодняшний матч.
К сожалению, пришлось менять многих игроков — Смольников еще не отошел полностью, Анюков почувствовал недомогание в субботу. Не рискнул и, наверное, ошибся, не выставив Кришито. Пришлось прибегнуть к помощи Чернова, который после сборов играл и тренировался практически только с «Зенитом»-2. Это привело к тому, что мы первый тайм сыграли просто безобразно, я могу назвать это антифутболом, который мне совсем не нравится, несвойственен мне и моим командам. Не было у нас терпения выходить из обороны через пас как мы это всегда делаем. Прибегнули к длинным передачам, которые несвойственны нашей игре. Соперник эти передачи практически всегда выигрывал, подбор был за ними. Они использовали свою скорость после этого, свою агрессивность, которая приводила к тому, что они создавали напряжение у наших ворот.
Был жесткий разговор в перерыве и на второй тайм вышла совсем другая команда. Мы хорошо начали второй тайм, а после удаления Ломбертса я увидел ту команду, которую хотел бы видеть с начала сегодняшней встречи. Мы начали безбоязненно выходить из обороны через пас, начали взаимодействовать со средней линией, легко доводили мячи, играя в меньшинстве, до линии штрафной соперника, создавали моменты, полумоменты. К сожалению, соперник прибегал к нарушениям и очень много было фолов тактического плана, когда мы быстро пытались развить свою атаку. Не всегда арбитр наказывал их желтыми карточками. Думаю, эти фолы были жестче, чем нарушение, которое совершил Юсупов в Казани и за которое он получил второе предупреждение и удаление с поля.
— Сегодня очередной посредственный матч провел Жулиано. В конце ноября вы говорили, что он устает после перелетов, но вы не можете ему дать отдохнуть, поскольку еще не вернулся Данни. Он вернулся, но Жулиано не отдыхает. Почему?
— Наверняка вы правы и эти перелеты, естественно, сказываются на его форме и на том, как он выглядит сейчас. Почему я предпочитаю его ставить в эту зону? Он делает и фазу атаки, и фазу обороны. Данни все-таки более атакующий игрок, не всегда успевает перекрыть зону обороны, поэтому мне нужен футболист, который может в этой зоне выполнять и оборонительные функции. Жулиано, может быть, не такой свежий, как было раньше, поэтому не столько у него возможностей в завершающей фазе по сравнению с тем, как было, когда он только приехал сюда.
Но сегодня были футболисты, которые сыграли на 50% от своих возможностей и которые допускали невероятные для себя, для своего уровня мастерства ошибки. Единственное, за что поблагодарил после игры, — это период после удаления Ломбертса. Команда перестроилась и билась до конца, чтобы достичь результата и добиться трех очков. За исключением последних десяти минут, когда мы пошли в авантюру и из-за этого мы раскрылись и получили на свои ворота много голевых контратак, будем называть их так.
— Григорян сказал, что угадал состав «Зенита». Было ли у вас желание создать неожиданность для соперника?
— Мы, к сожалению, играли в защите таким сочетанием, в котором не привыкли выходить через пас из обороны. Это самая большая проблема, которая была в сегодняшнем матче у нас. Мы хорошо их изучили. Мы знали, что соперник прессингует, играет длинными передачами. Для чего мы требовали, чтобы команда выходила через пас из обороны? Чтобы от этого прессинга уйти через пас и отрезать группу игроков, которая прессинговала. Иметь уже численное преимущество в средней линии и в атаке. К сожалению, этого не получалось, мы просто длинными передачами пытались перебросить среднюю линию.
Команда соперника, имея двух высокорослых игроков в средней линии, постоянно выигрывала все эти подборы, и у нас, к сожалению, там вообще не получилось. Мы сами упростили им игру и создали себе большие проблемы, потому что боялись выходить. Если вспомнить ошибку в единственном моменте, когда они забили нам, то владеющего мячом футболиста атаковали два игрока, бросили открывшегося в штрафной соперника, последовала передача туда, Яковлев оказался один в штрафной площадке и забил мяч. Единственный момент, который они создали. Мы не были тем «Зенитом», который я ждал сегодня, особенно в первом тайме.
Механизмы оборонительного плана совсем не те, к сожалению, которые были у нас. Пришлось играть в тот футбол с длинными передачами, который мы неприемлем. К сожалению, мы не можем даже собрать один постоянный состав. Новосельцев, Анюков, Смольников и Жирков, к сожалению, постоянно травмированы. Тот же самый Шатов постоянно травмировал — тренируется, не тренируется. Поэтому мы не можем даже создать нормальную конкуренцию, чтобы было из кого выбирать на игру и этот выбор был оптимален. Нелегко было выбрать сегодня основной состав, потому что и лимит, и очень много футболистов было на карточках. Очень много думал над этим и выставил то, что выставил. Есть еще неделя до ключевой игры со «Спартаком». Уверен, что в этом матче вы увидите совсем другой «Зенит».
— Сегодня Хави Гарсия вернулся после перерыва, когда он не играл, но был заменен первым. Можно ли сказать, что он потерял доверние тренера?
— После удаления Ломбертса он сыграл пять минут на позиции центрального защитника, но он медленнее, чем тот же Нету, поэтому пришлось выставлять Луиша, который был на семи карточках, рисковать. Зная о том, что мы пойдем в атаку и соперник будет иметь возможности контратаковать, то соперники быстрее бы ушли от того же Хави Гарсии, чем от Нету, поэтому я предпочел сделать такую замену.
— Подмосковный арбитр удалил Ломбертса. Что думаете об этом?
— Думаю, что удалил он по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, совершил пять фолов подряд и сорвал все наши контратаки. Но он ему дал предупреждение только в конце игры.
ФК "Зенит"
— Согласны ли вы с тем, что «Зенит» уже упустил чемпионство? Готовы ли вы взять ответственность на себя?
— К сожалению, все зависит теперь не от нас. Зависит только от других матчей, и это очень печально. К сожалению, подошли к завершающей стадии чемпионата с очень большим количество карточек — у Нету и Кришито по 7 предупреждений, у Дзюбы и Кокорина — по три. Юсупов пропустил этот матч. Естественно, когда столько карточек, игрок бережет себя, чтобы не пропустить матч со «Спартаком». В какой-то мере это, к сожалению, повлияло на сегодняшний матч.
К сожалению, пришлось менять многих игроков — Смольников еще не отошел полностью, Анюков почувствовал недомогание в субботу. Не рискнул и, наверное, ошибся, не выставив Кришито. Пришлось прибегнуть к помощи Чернова, который после сборов играл и тренировался практически только с «Зенитом»-2. Это привело к тому, что мы первый тайм сыграли просто безобразно, я могу назвать это антифутболом, который мне совсем не нравится, несвойственен мне и моим командам. Не было у нас терпения выходить из обороны через пас как мы это всегда делаем. Прибегнули к длинным передачам, которые несвойственны нашей игре. Соперник эти передачи практически всегда выигрывал, подбор был за ними. Они использовали свою скорость после этого, свою агрессивность, которая приводила к тому, что они создавали напряжение у наших ворот.
Был жесткий разговор в перерыве и на второй тайм вышла совсем другая команда. Мы хорошо начали второй тайм, а после удаления Ломбертса я увидел ту команду, которую хотел бы видеть с начала сегодняшней встречи. Мы начали безбоязненно выходить из обороны через пас, начали взаимодействовать со средней линией, легко доводили мячи, играя в меньшинстве, до линии штрафной соперника, создавали моменты, полумоменты. К сожалению, соперник прибегал к нарушениям и очень много было фолов тактического плана, когда мы быстро пытались развить свою атаку. Не всегда арбитр наказывал их желтыми карточками. Думаю, эти фолы были жестче, чем нарушение, которое совершил Юсупов в Казани и за которое он получил второе предупреждение и удаление с поля.
— Сегодня очередной посредственный матч провел Жулиано. В конце ноября вы говорили, что он устает после перелетов, но вы не можете ему дать отдохнуть, поскольку еще не вернулся Данни. Он вернулся, но Жулиано не отдыхает. Почему?
— Наверняка вы правы и эти перелеты, естественно, сказываются на его форме и на том, как он выглядит сейчас. Почему я предпочитаю его ставить в эту зону? Он делает и фазу атаки, и фазу обороны. Данни все-таки более атакующий игрок, не всегда успевает перекрыть зону обороны, поэтому мне нужен футболист, который может в этой зоне выполнять и оборонительные функции. Жулиано, может быть, не такой свежий, как было раньше, поэтому не столько у него возможностей в завершающей фазе по сравнению с тем, как было, когда он только приехал сюда.
Но сегодня были футболисты, которые сыграли на 50% от своих возможностей и которые допускали невероятные для себя, для своего уровня мастерства ошибки. Единственное, за что поблагодарил после игры, — это период после удаления Ломбертса. Команда перестроилась и билась до конца, чтобы достичь результата и добиться трех очков. За исключением последних десяти минут, когда мы пошли в авантюру и из-за этого мы раскрылись и получили на свои ворота много голевых контратак, будем называть их так.
— Григорян сказал, что угадал состав «Зенита». Было ли у вас желание создать неожиданность для соперника?
— Мы, к сожалению, играли в защите таким сочетанием, в котором не привыкли выходить через пас из обороны. Это самая большая проблема, которая была в сегодняшнем матче у нас. Мы хорошо их изучили. Мы знали, что соперник прессингует, играет длинными передачами. Для чего мы требовали, чтобы команда выходила через пас из обороны? Чтобы от этого прессинга уйти через пас и отрезать группу игроков, которая прессинговала. Иметь уже численное преимущество в средней линии и в атаке. К сожалению, этого не получалось, мы просто длинными передачами пытались перебросить среднюю линию.
Команда соперника, имея двух высокорослых игроков в средней линии, постоянно выигрывала все эти подборы, и у нас, к сожалению, там вообще не получилось. Мы сами упростили им игру и создали себе большие проблемы, потому что боялись выходить. Если вспомнить ошибку в единственном моменте, когда они забили нам, то владеющего мячом футболиста атаковали два игрока, бросили открывшегося в штрафной соперника, последовала передача туда, Яковлев оказался один в штрафной площадке и забил мяч. Единственный момент, который они создали. Мы не были тем «Зенитом», который я ждал сегодня, особенно в первом тайме.
Механизмы оборонительного плана совсем не те, к сожалению, которые были у нас. Пришлось играть в тот футбол с длинными передачами, который мы неприемлем. К сожалению, мы не можем даже собрать один постоянный состав. Новосельцев, Анюков, Смольников и Жирков, к сожалению, постоянно травмированы. Тот же самый Шатов постоянно травмировал — тренируется, не тренируется. Поэтому мы не можем даже создать нормальную конкуренцию, чтобы было из кого выбирать на игру и этот выбор был оптимален. Нелегко было выбрать сегодня основной состав, потому что и лимит, и очень много футболистов было на карточках. Очень много думал над этим и выставил то, что выставил. Есть еще неделя до ключевой игры со «Спартаком». Уверен, что в этом матче вы увидите совсем другой «Зенит».
— Сегодня Хави Гарсия вернулся после перерыва, когда он не играл, но был заменен первым. Можно ли сказать, что он потерял доверние тренера?
— После удаления Ломбертса он сыграл пять минут на позиции центрального защитника, но он медленнее, чем тот же Нету, поэтому пришлось выставлять Луиша, который был на семи карточках, рисковать. Зная о том, что мы пойдем в атаку и соперник будет иметь возможности контратаковать, то соперники быстрее бы ушли от того же Хави Гарсии, чем от Нету, поэтому я предпочел сделать такую замену.
— Подмосковный арбитр удалил Ломбертса. Что думаете об этом?
— Думаю, что удалил он по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, совершил пять фолов подряд и сорвал все наши контратаки. Но он ему дал предупреждение только в конце игры.
ФК "Зенит"
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