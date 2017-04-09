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В ворота ЦСКА впервые в сезоне назначили пенальти

ЦСКА впервые в сезоне пропустил гол с пенальти. Это произошло на 57-й минуте матча 22-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".

Правила в своей штрафной площадке нарушил Василий Березуцкий. 11-метровый удар реализовал Федор Смолов. Этот гол стал для "быков" первым после 354-минутной голевой "засухи".
Теги: ЦСКА Краснодар
Сегодня, 17:51
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№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
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Регистрация: 19.05.2015
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