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"Милан" разгромил "Палермо", "Интер" уступил "Кротоне"
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Милан" дома разгромил "Палермо", а "Интер" на выезде уступил "Кротоне".
Чемпионат Италии. 31 тур
"Милан" - "Палермо" - 4:0
Гол: Сусо, 5, Пашалич, 19, Бакка, 37, Деулофеу, 70
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Де Шильо, Сапата, Романьоли, Соса (Локателли, 59), Куцка, Пашалич, Бакка, Сусо (Антонелли, 72), Деулофеу (Лападула, 76)
"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Пеццелла, Анджелкович (Ционек, 75), Гонсалес, Гольданига (Трайковски, 67), Яяло, Чочев, Энрике (Салаи, 55), Диаманти, Несторовски
Предупреждения: Гольданига, 5, Пашалич, 20, Гонсалес, 22, Ционек, 77
Удаления: Гонсалес, 84.
"Кротоне" - "Интер" - 2:1
Голы: Фальчинелли, 19 (пен.), Фальчинелли, 20 - Д'Амброзио, 65
"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Кризетиг, Рохден (Сампиризи, 68), Барберис (Капецци, 75), Фальчинелли, Тротта (Кости, 73), Стоян
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди (Паласио, 46), Мурильо (Эдер, 46), Миранда, Кондогбиа (Мариу, 81), Медель, Банега, Кандрева, Перишич, Икарди
Предупреждения: Паласио, 46, Чеккерини, 46, Банега, 51, Акости, 90, Капецци, 90+8.
Чемпионат Италии. 31 тур
"Милан" - "Палермо" - 4:0
Гол: Сусо, 5, Пашалич, 19, Бакка, 37, Деулофеу, 70
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Де Шильо, Сапата, Романьоли, Соса (Локателли, 59), Куцка, Пашалич, Бакка, Сусо (Антонелли, 72), Деулофеу (Лападула, 76)
"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Пеццелла, Анджелкович (Ционек, 75), Гонсалес, Гольданига (Трайковски, 67), Яяло, Чочев, Энрике (Салаи, 55), Диаманти, Несторовски
Предупреждения: Гольданига, 5, Пашалич, 20, Гонсалес, 22, Ционек, 77
Удаления: Гонсалес, 84.
"Кротоне" - "Интер" - 2:1
Голы: Фальчинелли, 19 (пен.), Фальчинелли, 20 - Д'Амброзио, 65
"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Кризетиг, Рохден (Сампиризи, 68), Барберис (Капецци, 75), Фальчинелли, Тротта (Кости, 73), Стоян
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди (Паласио, 46), Мурильо (Эдер, 46), Миранда, Кондогбиа (Мариу, 81), Медель, Банега, Кандрева, Перишич, Икарди
Предупреждения: Паласио, 46, Чеккерини, 46, Банега, 51, Акости, 90, Капецци, 90+8.
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