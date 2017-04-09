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Боян Йокич: третье поражение "Уфы" подряд? Ничего страшного не случилось

Защитник "Уфы" Боян Йокич дал оценку матчу 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3).

- С чем связано третье поражение подряд?

- Думаю, что ничего страшного не случилось, нам противостояли сильные команды. "Уфа" показала хорошую игру. Нам нужно продолжать в таком же духе.

- Для вас это второй матч подряд в основном составе, как удалось влиться в коллектив?

- Я чувствую себя хорошо, мне это нравится, но проблема в том, что "Уфа" проиграла. В следующем матче надо побеждать. Чем больше будем создавать, тем больше будем забивать, - передает слова Йокича "СЭ".
Теги: Уфа
Сегодня, 18:58
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