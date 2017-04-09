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Валерий Масалитин: чемпионами "красно-белых" называть ещё рано
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 22-м туре Премьер-Лиги против "Краснодара" (1:1).
- Матч получился хорошим. В первом тайме ЦСКА, как ни странно, больше атаковал, создавал моменты, в штанги попадал. После пропущенного гола с пенальти гости открылись, начали искать возможности для того, чтобы счёт сравнять. Понтус Вернблум далеко не в первый раз пришёл на помощь, счёт сравнял. После этого казалось, что ЦСКА прибавит и завершит матч своей победой, но получилось всё наоборот. В концовке матча у "Краснодара" было достаточное количество моментов, чтобы завершить игру в свою пользу. Этого не случилось.
Чемпионат набирает обороны, несмотря на заметный отрыв "Спартака". Самые главные матчи по-прежнему не сыграны, как говорится. В следующем туре "Спартак" принимает "Зенит", здесь может случиться всё, что угодно. Если москвичи выиграют, возможно, вопрос чемпионства можно будет снимать. Пока же мы можем лишь сказать, что лёгкой жизни у команды Массимо Карреры не предвидится. "Зенит", ЦСКА, "Ростов"... есть ещё где очки терять, чемпионами "красно-белых" называть ещё рано. При этом ЦСКА и "Зенит" должны свои очки всё-таки брать. Только в таком случае мы сможем увидеть интригующую концовку первенства.
ЦСКА в этом туре играл не с аутсайдером, отсюда и потеря очков. "Краснодар" и у "Спартака" очки отнимал. У Шалимова - приличная команда, играющая в атакующий футбол и проявившая себя на международной арене.
В какой-то степени, мы можем говорить о некотором везении "Спартака". Команда быстро вылетела из Лиги Европы, достаточно скоро покинула Кубок России, после чего сложилась ситуация, когда конкуренты играют по два матча в неделю, а "красно-белые" в недельном цикле готовятся лишь к игре уикэнда. В этом туре "Спартак" играл с "Уфой", которая на неделе провела матч Кубка против "Локомотива" (0:1) и была измотана. Чуть-чуть здесь подвезло, чуть-чуть там, вот и приличный отрыв от конкурентов в турнирной таблице.
Безусловно, лидерство "Спартака" - это не только везение. Фарт лишь одна из составляющих. Важны такие факторы, как физическая готовность команды, имеющийся состав и тренер. Всё в совокупности и даёт результат, а не только везение. Так и становятся чемпионами. "Спартак" проделывает большую работу, а осечки конкурентов - это и проблемы конкурентов.
Игра "Спартак" - "Зенит"? Многое зависит от цикла подготовки и имеющихся футболистов. У "Спартака" будут заметные проблемы, если Зе Луиш или Луис Адриано к этому матчу не восстановятся. Но если все подойдут в оптимальной форме, то у команды Карреры будет шанс отцепить от чемпионской гонки одного из прямых конкурентов.
- Матч получился хорошим. В первом тайме ЦСКА, как ни странно, больше атаковал, создавал моменты, в штанги попадал. После пропущенного гола с пенальти гости открылись, начали искать возможности для того, чтобы счёт сравнять. Понтус Вернблум далеко не в первый раз пришёл на помощь, счёт сравнял. После этого казалось, что ЦСКА прибавит и завершит матч своей победой, но получилось всё наоборот. В концовке матча у "Краснодара" было достаточное количество моментов, чтобы завершить игру в свою пользу. Этого не случилось.
Чемпионат набирает обороны, несмотря на заметный отрыв "Спартака". Самые главные матчи по-прежнему не сыграны, как говорится. В следующем туре "Спартак" принимает "Зенит", здесь может случиться всё, что угодно. Если москвичи выиграют, возможно, вопрос чемпионства можно будет снимать. Пока же мы можем лишь сказать, что лёгкой жизни у команды Массимо Карреры не предвидится. "Зенит", ЦСКА, "Ростов"... есть ещё где очки терять, чемпионами "красно-белых" называть ещё рано. При этом ЦСКА и "Зенит" должны свои очки всё-таки брать. Только в таком случае мы сможем увидеть интригующую концовку первенства.
ЦСКА в этом туре играл не с аутсайдером, отсюда и потеря очков. "Краснодар" и у "Спартака" очки отнимал. У Шалимова - приличная команда, играющая в атакующий футбол и проявившая себя на международной арене.
В какой-то степени, мы можем говорить о некотором везении "Спартака". Команда быстро вылетела из Лиги Европы, достаточно скоро покинула Кубок России, после чего сложилась ситуация, когда конкуренты играют по два матча в неделю, а "красно-белые" в недельном цикле готовятся лишь к игре уикэнда. В этом туре "Спартак" играл с "Уфой", которая на неделе провела матч Кубка против "Локомотива" (0:1) и была измотана. Чуть-чуть здесь подвезло, чуть-чуть там, вот и приличный отрыв от конкурентов в турнирной таблице.
Безусловно, лидерство "Спартака" - это не только везение. Фарт лишь одна из составляющих. Важны такие факторы, как физическая готовность команды, имеющийся состав и тренер. Всё в совокупности и даёт результат, а не только везение. Так и становятся чемпионами. "Спартак" проделывает большую работу, а осечки конкурентов - это и проблемы конкурентов.
Игра "Спартак" - "Зенит"? Многое зависит от цикла подготовки и имеющихся футболистов. У "Спартака" будут заметные проблемы, если Зе Луиш или Луис Адриано к этому матчу не восстановятся. Но если все подойдут в оптимальной форме, то у команды Карреры будет шанс отцепить от чемпионской гонки одного из прямых конкурентов.
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