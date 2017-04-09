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Денис Глушаков посвятил гол в ворота "Уфы" умершему дяде

Капитан "Спартака" Денис Глушаков посвятил забитый гол в ворота "Уфы" в выездном матче 22-го тура РФПЛ умершему дяде Валерию Глушакову.

"На 39-й минуте гости открыли счет: Луис Адриано отлично протащил мяч в чужую штрафную по месту левого инсайда и остро прострелил в центр. Беленов среагировал на прострел, но мяч удачно отскочил в бедро набежавшему Денису Глушакову. Капитан нашей команды посвятил этот гол своему дяде - Валерию Глушакову, ушедшему из жизни в конце марта", - сообщается на сайте "красно-белых".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:37
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:52) #
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Дядя привел его в Спартак
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 20:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец... больше ничего и не скажешь
Регистрация: 13.02.2017
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