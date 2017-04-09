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Владимир Левитин: пенальти в ворота "Спартака" назначен абсолютно верно

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 22-го тура Премьер-Лиги "Уфа" - "Спартак" (1:3).

- О пенальти в ворота "Уфы":

Первый 11-метровый в этой встрече был назначен в ворота хозяев поля на 54-й минуте. В своей штрафной площади защитник Алексей Никитин при ударе по воротам выставляет руку, в которую мяч и попадает. Пенальти, я считаю, совершенно правильный, как и последовавшая за игру рукой жёлтая карточка. Арбитр принял абсолютно правильное решение.

Мяч отскочил от колены Никитина в руку? А какая разница?! Он руку выставил, зачем ты это делаешь?! В итоге, умышленная игра рукой и пенальти. Никаких вопросов здесь быть не может.

- О пенальти в ворота "Спартака":

И этот 11-метровый был назначен совершенно правильно. Азамат Засеев вошёл в чужую штрафную площадь, где Илья Кутепов его ударил по ноге, после чего хавбек хозяев упал. Это не было имитацией падения, он упал после контакта и из-за контакта с соперником, который нарушал правила в этом эпизоде. Соответственно, арбитр вновь принял правильное решение.

Контакт Кутепова и Засеева был минимальным? Это было естественное падение после того, как защитник ударил его по опорной ноге. О чём здесь можно говорить?! Я несколько раз просматривал этот момент, арбитр принял верное решение. Назначенные в этой игре пенальти у меня сомнений не вызывают.

- О работе Лапочкина в минувшей встрече:

В этом матче Лапочкин давал слишком много свистков. Иногда он свистел в пользу провинившихся, слишком часто останавливал матч, в чём не было необходимости, потому что игра была управляемая. Ряд нарушений, которые он фиксировал, можно было пропускать, потому что атаковавшая команда оставалась с мячом и шла вперёд. Раз пять в этом матче случались вот такие эпизоды. Это и есть основные претензии к судье. В этом смысле он не лучшим образом отработал, но в целом, Лапочкин назначил два верных пенальти. Поэтому я бы поставил ему "четвёрку".

Тем не менее, я продолжаю настаивать на том, что на матчи московских клубов не стоит назначать арбитра из Санкт-Петербурга, тогда как на игры "Зенита" не стоит ставить столичных судей. Но у нас же в целом мало судей. Сейчас спрос на арбитров из Московской области. Наверное, их и будут использовать в ближайшее время, если они потянут. Например, вчерашний матч между "Зенитом" и "Анжи" (1:1) отработал Алексей Сухой. Парню всего 30 лет, а он очень прилично сделал свою работу. А так мы вновь можем посетовать на то, что у нас не так много специалистов, которые способны подготовить по-настоящему качественных арбитров уровня Премьер-Лиги.
Теги: Спартак Уфа Левитин
Сегодня, 20:53
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15
(4)
№15 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Еще бы, столько соплей было вылито о 20-ти незабитых пендалей!

Тобою, шушера, и такими упырями как ты.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№14 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: zen-it
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: пушкин
Слушать судей, это все равно что, полагаться на адекватность свиней, у которых, как мы знаем, никогда нет чёткого понимания происходящего.
Если мы услышим оценку еще пяти арбитров, то половина скажет, что оба не было, вторая половина, что оба были, и лишь один какой-нибудь оригинальный, скажет что там был, а там не был.
Какие судьи, такие и мнения, куй поймёшь.
А мы всё удивляемся лидерству спартака, у нас футбол на самотёк пошёл.

Цитата: пушкин
Слушать судей, это все равно что, полагаться на адекватность свиней, у которых, как мы знаем, никогда нет чёткого понимания происходящего.
Если мы услышим оценку еще пяти арбитров, то половина скажет, что оба не было, вторая половина, что оба были, и лишь один какой-нибудь оригинальный, скажет что там был, а там не был.
Какие судьи, такие и мнения, куй поймёшь.
А мы всё удивляемся лидерству спартака, у нас футбол на самотёк пошёл.

ты такая нервная сегодня,не дерет больше никто?

О! Еще один имбицил вылез! У кого, что болит!? Тот и об этом говорит?!

прокладка одноразовая,ты хоть скажи,что ты на этой теме забыла дура?ну ладно блесинг, там все ясно,но ты-то куда лезешь,целка)?


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№13 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да мне похрен. Главное, Ребров этот "абсолютно верный" пеналь взял.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: пушкин
Слушать судей, это все равно что, полагаться на адекватность свиней, у которых, как мы знаем, никогда нет чёткого понимания происходящего.
Если мы услышим оценку еще пяти арбитров, то половина скажет, что оба не было, вторая половина, что оба были, и лишь один какой-нибудь оригинальный, скажет что там был, а там не был.
Какие судьи, такие и мнения, куй поймёшь.
А мы всё удивляемся лидерству спартака, у нас футбол на самотёк пошёл.

Цитата: пушкин
Слушать судей, это все равно что, полагаться на адекватность свиней, у которых, как мы знаем, никогда нет чёткого понимания происходящего.
Если мы услышим оценку еще пяти арбитров, то половина скажет, что оба не было, вторая половина, что оба были, и лишь один какой-нибудь оригинальный, скажет что там был, а там не был.
Какие судьи, такие и мнения, куй поймёшь.
А мы всё удивляемся лидерству спартака, у нас футбол на самотёк пошёл.

ты такая нервная сегодня,не дерет больше никто?

О! Еще один имбицил вылез! У кого, что болит!? Тот и об этом говорит?!
Регистрация: 5.04.2017
№11 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (7)

[quote=пушкин]Слушать судей, это все равно что, полагаться на адекватность свиней, у которых, как мы знаем, никогда нет чёткого понимания происходящего.
Если мы услышим оценку еще пяти арбитров, то половина скажет, что оба не было, вторая половина, что оба были, и лишь один какой-нибудь оригинальный, скажет что там был, а там не был.
Какие судьи, такие и мнения, куй поймёшь.
А мы всё удивляемся лидерству спартака, у нас футбол на самотёк пошёл.[/quote]
[quote=пушкин]
ты такая нервная сегодня,не дерет больше никто?


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№10 Написал: Dragon (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ювентус»
оба пенальти по делу,хотя после нытья цыгана теперь к Кутепову пристальное внимание,но раз взял вратарь значит не было,поэтому не нужно мусолить
Регистрация: 28.02.2017
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:17) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Слушать судей, это все равно что, полагаться на адекватность свиней, у которых, как мы знаем, никогда нет чёткого понимания происходящего.
Если мы услышим оценку еще пяти арбитров, то половина скажет, что оба не было, вторая половина, что оба были, и лишь один какой-нибудь оригинальный, скажет что там был, а там не был.
Какие судьи, такие и мнения, куй поймёшь.
А мы всё удивляемся лидерству спартака,- у нас футбол на самотёк пошёл, вот всякие спартаки и лидируют.
Регистрация: 14.11.2012
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: zen-it
столько соплей было вылито

Луческу один вдвое больше даёт, а слёз скока ещё!! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (13)

Цитата: zen-it
Еще бы, столько соплей было вылито о 20-ти незабитых пендалей!

иди на.. от сюда,целка сопливая,иди свой газон гнилой обсуждай.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:59) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Еще бы, столько соплей было вылито о 20-ти незабитых пендалей!
Регистрация: 5.04.2017
№5 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (8)

наплевать,счёт на табло.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 20:58) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пеналь в ворота Спартака-левейший! Но футбольный бог не фраер...
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: Канада (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Владимир Левитин: пенальти в ворота "Спартака" назначен абсолютно верно
Пенальти такой же правильный , как твоя фамилия ,чудило..


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№2 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Походу у кого-то зрение -8
Регистрация: 13.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну как это может быть естественным падением, если засеев тупо откинул ноги. На повторе виден контакт, но он минимален


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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