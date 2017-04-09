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Владимир Левитин: пенальти в ворота "Спартака" назначен абсолютно верно
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 22-го тура Премьер-Лиги "Уфа" - "Спартак" (1:3).
- О пенальти в ворота "Уфы":
Первый 11-метровый в этой встрече был назначен в ворота хозяев поля на 54-й минуте. В своей штрафной площади защитник Алексей Никитин при ударе по воротам выставляет руку, в которую мяч и попадает. Пенальти, я считаю, совершенно правильный, как и последовавшая за игру рукой жёлтая карточка. Арбитр принял абсолютно правильное решение.
Мяч отскочил от колены Никитина в руку? А какая разница?! Он руку выставил, зачем ты это делаешь?! В итоге, умышленная игра рукой и пенальти. Никаких вопросов здесь быть не может.
- О пенальти в ворота "Спартака":
И этот 11-метровый был назначен совершенно правильно. Азамат Засеев вошёл в чужую штрафную площадь, где Илья Кутепов его ударил по ноге, после чего хавбек хозяев упал. Это не было имитацией падения, он упал после контакта и из-за контакта с соперником, который нарушал правила в этом эпизоде. Соответственно, арбитр вновь принял правильное решение.
Контакт Кутепова и Засеева был минимальным? Это было естественное падение после того, как защитник ударил его по опорной ноге. О чём здесь можно говорить?! Я несколько раз просматривал этот момент, арбитр принял верное решение. Назначенные в этой игре пенальти у меня сомнений не вызывают.
- О работе Лапочкина в минувшей встрече:
В этом матче Лапочкин давал слишком много свистков. Иногда он свистел в пользу провинившихся, слишком часто останавливал матч, в чём не было необходимости, потому что игра была управляемая. Ряд нарушений, которые он фиксировал, можно было пропускать, потому что атаковавшая команда оставалась с мячом и шла вперёд. Раз пять в этом матче случались вот такие эпизоды. Это и есть основные претензии к судье. В этом смысле он не лучшим образом отработал, но в целом, Лапочкин назначил два верных пенальти. Поэтому я бы поставил ему "четвёрку".
Тем не менее, я продолжаю настаивать на том, что на матчи московских клубов не стоит назначать арбитра из Санкт-Петербурга, тогда как на игры "Зенита" не стоит ставить столичных судей. Но у нас же в целом мало судей. Сейчас спрос на арбитров из Московской области. Наверное, их и будут использовать в ближайшее время, если они потянут. Например, вчерашний матч между "Зенитом" и "Анжи" (1:1) отработал Алексей Сухой. Парню всего 30 лет, а он очень прилично сделал свою работу. А так мы вновь можем посетовать на то, что у нас не так много специалистов, которые способны подготовить по-настоящему качественных арбитров уровня Премьер-Лиги.
- О пенальти в ворота "Уфы":
Первый 11-метровый в этой встрече был назначен в ворота хозяев поля на 54-й минуте. В своей штрафной площади защитник Алексей Никитин при ударе по воротам выставляет руку, в которую мяч и попадает. Пенальти, я считаю, совершенно правильный, как и последовавшая за игру рукой жёлтая карточка. Арбитр принял абсолютно правильное решение.
Мяч отскочил от колены Никитина в руку? А какая разница?! Он руку выставил, зачем ты это делаешь?! В итоге, умышленная игра рукой и пенальти. Никаких вопросов здесь быть не может.
- О пенальти в ворота "Спартака":
И этот 11-метровый был назначен совершенно правильно. Азамат Засеев вошёл в чужую штрафную площадь, где Илья Кутепов его ударил по ноге, после чего хавбек хозяев упал. Это не было имитацией падения, он упал после контакта и из-за контакта с соперником, который нарушал правила в этом эпизоде. Соответственно, арбитр вновь принял правильное решение.
Контакт Кутепова и Засеева был минимальным? Это было естественное падение после того, как защитник ударил его по опорной ноге. О чём здесь можно говорить?! Я несколько раз просматривал этот момент, арбитр принял верное решение. Назначенные в этой игре пенальти у меня сомнений не вызывают.
- О работе Лапочкина в минувшей встрече:
В этом матче Лапочкин давал слишком много свистков. Иногда он свистел в пользу провинившихся, слишком часто останавливал матч, в чём не было необходимости, потому что игра была управляемая. Ряд нарушений, которые он фиксировал, можно было пропускать, потому что атаковавшая команда оставалась с мячом и шла вперёд. Раз пять в этом матче случались вот такие эпизоды. Это и есть основные претензии к судье. В этом смысле он не лучшим образом отработал, но в целом, Лапочкин назначил два верных пенальти. Поэтому я бы поставил ему "четвёрку".
Тем не менее, я продолжаю настаивать на том, что на матчи московских клубов не стоит назначать арбитра из Санкт-Петербурга, тогда как на игры "Зенита" не стоит ставить столичных судей. Но у нас же в целом мало судей. Сейчас спрос на арбитров из Московской области. Наверное, их и будут использовать в ближайшее время, если они потянут. Например, вчерашний матч между "Зенитом" и "Анжи" (1:1) отработал Алексей Сухой. Парню всего 30 лет, а он очень прилично сделал свою работу. А так мы вновь можем посетовать на то, что у нас не так много специалистов, которые способны подготовить по-настоящему качественных арбитров уровня Премьер-Лиги.
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