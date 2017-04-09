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Геннадий Орлов: Шатова теперь нет в сборной. И кто виноват? Луческу

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу отношений главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу с полузащитником Олегом Шатовым.

– Луческу не управляет коллективом?

– Он старается, управляет. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?

– Думаете, не стоило?

– У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.

– Луческу намекнул, что Шатов симулирует. Верите в это?

– Не верю. Я вам скажу другое. Помню, была история у Игоря Денисова. И я лично подходил к Петржеле и говорил: "Властимил, эти ребята любят, чтобы к ним тренер отнесся по-отечески. Подойди-поговори". Но есть тренеры, которые до такого не опускаются. А ведь порой нужно сесть перед футболистом, посмотреть глаза в глаза. Ведь наш российский менталитет подразумевает такую откровенную беседу. Так потолкуй, выясни, в чем причина! Ведь чего-то же твоему футболисту не хватает. "Зенит" фактически подвел сборную.

– Каким образом?

– Шатов был игроком национальной команды. А сейчас его там нет. И кто виноват? Главный тренер "Зенита". Он не нашел к нему подход. Тренер должен быть еще и педагогом.

СЭ
Теги: Орлов Шатов Луческу Зенит
Сегодня, 21:14
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(4)
№20 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Только после матча с нами.


Какой ты кровожадный Мишаня! Страшный ты человек, ни грамма сочувствия.)))))))


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№19 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Потому что позитивного в нём не бывает.

Для тебя и такого же дебила как ты - может быть. Это же отличительное качество недоразвитых подростков считать что все остальные люди думают так же как они.
Регистрация: 16.08.2008
№18 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filossof
инсайдеру Зенита позволили критиковать тренера, значит готовится его смена.


Самую главную смену не проведут. Смену Дюкова с Митрофановым.
Логика конечно в твоих словах железная, только чую до матча с главным противником её не будет, а надо всего лишь снять цыгана. Просто снять, о ГТ будущем не говоря, пусть хоть Радимов выводит на поле. Просто с Луческу будет железный проёб.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:48) #
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online

Цитата: filossof
Митрич, сделай сам выводы. Если главному инсайдеру Зенита позволили критиковать тренера, значит готовится его смена.

Только после матча с нами. Карфаген должен быть разрушен! И утилизирован. И сверху недоуничтоженное химическое оружие от Асада.
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
обязательно надо упомянуть Спартак в негативном свете. Вопрос - зачем?

Потому что позитивного в нём не бывает.
Регистрация: 14.11.2012
№15 Написал: filossof Ставропольский край (Сегодня, 21:46) #
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online

Митрич, сделай сам выводы. Если главному инсайдеру Зенита позволили критиковать тренера, значит готовится его смена.


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"Те, кто носит шоры, пусть помнят, что в комплект входят еще удила и кнут.“- С.Е.Лец
Регистрация: 4.05.2007
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:45) #
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online

Ваше будущее, беспризорные - это ваше прошлое. Тот же бачок, при той же крышке, у той же самой, обшарпанной, обоссанной стены.

До встречи в аду, дефективные. Привет Дзюбе.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
мб уже сейчас делать кардинальные перемены, а не надеятся, что что-то может измениться к лучшему за оставшиеся туры.


Не "может быть", а срочно!!!!
Что сезону хана стало ясно после первых игр "весенних".


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№12 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:43) #
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Шатов проявил себя при переходе в Анжи. Для него главное деньги, а игра как получится.
Регистрация: 15.05.2015
№11 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Луческу в любом случае в топку! Сезон провален по всем фронтам! Но и игруны, должны выполнять свой контракт, кто бы не тренировал. А не сопли распускать, как девочки из спартака!!!

Всё верно, именно провален, и пора думать о будущем, и мб уже сейчас делать кардинальные перемены, а не надеятся, что что-то может измениться к лучшему за оставшиеся туры.
Регистрация: 14.11.2012
№10 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Когда он говорил что дзюба в зкните будет вы тоже неверили



Просто я представляю кто такой Кирюха и потому не воспринимаю всерьез его слова.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Цитата: Кирилл мясо
Зенит ведет переговоры с Бердыевым, очень надежный источник


Какой у тебя Кирюндель источник надежный, мама что ль, недоросль-переросток?

Когда он говорил что дзюба в зкните будет вы тоже неверили

Цитата: zen-it
Луческу в любом случае в топку! Сезон провален по всем фронтам! Но и игруны, должны выполнять свой контракт, кто бы не тренировал. А не сопли распускать, как девочки из спартака!!!

Из Спартака девочка у вас уже играет)))шпала длинная,странно нет интервью от него,хотя он распушается только когда гол забивает!Так вот про девочек,и из динамо девочка пришла к вам,валютная))))дорогая!Правд
а ее даги пользовали но пох вам пойдет,Французская девочка есть...транзитом через самару к вам попала...Ну а слюни распускает только главная мамка вашего борделя плаческу))))Нойте мне это нравится,приятно читать ваши истерики.
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Луческу в любом случае в топку! Сезон провален по всем фронтам! Но и игруны, должны выполнять свой контракт, кто бы не тренировал. А не сопли распускать, как девочки из спартака!!!

Наглядный пример дебила. Новость о Зените, спрашивают у персонального комментатора Зенита все о том же клубе - и вот первый же комментарий от очередного одаренного дитя индиго и обязательно надо упомянуть Спартак в негативном свете. Вопрос - зачем? Лично у меня только одна версия - человек дебил.
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кирилл мясо
Зенит ведет переговоры с Бердыевым, очень надежный источник


Какой у тебя Кирюндель источник надежный, мама что ль, недоросль-переросток?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
[quote...Тренер должен быть еще и педагогом.
][/quote] Понесло Орлова, как же это было давно, когда тренер был для игроков нянькой, не то что педагогом. Окститесь, то время безвозвратно ушло. Сейчас за такие огромные КОНТРАКТЫ ты или играешь, а если чем-то недоволен, то сиди на скамейке. Да и показывать свой характер нужно на поле. Правда и время Луческу, похоже, прошло- не получается у него в Зените, отдать 4 очка какому-то Анжи- это надо уметь, даже, когда в Анжи были Это`О и Ко такого не было, и можно подумать, что он феерил в сборной, когда играл там.
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кирилл мясо
Цитата: zen-it
Цитата: Кирилл мясо
руки прочь от Бердыева

Тебе дало? Причем здесь Бердыев?


так Зенит ведет переговоры с Бердыевым, очень надежный источник

Прям очень очень?))))
Иди уже источник)))
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: zen-it
Цитата: Кирилл мясо
руки прочь от Бердыева

Тебе дало? Причем здесь Бердыев?


так Зенит ведет переговоры с Бердыевым, очень надежный источник
Регистрация: 15.02.2017
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кирилл мясо
руки прочь от Бердыева

Тебе дало? Причем здесь Бердыев?
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (5)
online

руки прочь от Бердыева
Регистрация: 15.02.2017
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Луческу в любом случае в топку! Сезон провален по всем фронтам! Но и игруны, должны выполнять свой контракт, кто бы не тренировал. А не сопли распускать, как девочки из спартака!!!
Регистрация: 5.04.2017
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