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Геннадий Орлов: Шатова теперь нет в сборной. И кто виноват? Луческу
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу отношений главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу с полузащитником Олегом Шатовым.
– Луческу не управляет коллективом?
– Он старается, управляет. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?
– Думаете, не стоило?
– У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.
– Луческу намекнул, что Шатов симулирует. Верите в это?
– Не верю. Я вам скажу другое. Помню, была история у Игоря Денисова. И я лично подходил к Петржеле и говорил: "Властимил, эти ребята любят, чтобы к ним тренер отнесся по-отечески. Подойди-поговори". Но есть тренеры, которые до такого не опускаются. А ведь порой нужно сесть перед футболистом, посмотреть глаза в глаза. Ведь наш российский менталитет подразумевает такую откровенную беседу. Так потолкуй, выясни, в чем причина! Ведь чего-то же твоему футболисту не хватает. "Зенит" фактически подвел сборную.
– Каким образом?
– Шатов был игроком национальной команды. А сейчас его там нет. И кто виноват? Главный тренер "Зенита". Он не нашел к нему подход. Тренер должен быть еще и педагогом.
СЭ
– Луческу не управляет коллективом?
– Он старается, управляет. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?
– Думаете, не стоило?
– У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.
– Луческу намекнул, что Шатов симулирует. Верите в это?
– Не верю. Я вам скажу другое. Помню, была история у Игоря Денисова. И я лично подходил к Петржеле и говорил: "Властимил, эти ребята любят, чтобы к ним тренер отнесся по-отечески. Подойди-поговори". Но есть тренеры, которые до такого не опускаются. А ведь порой нужно сесть перед футболистом, посмотреть глаза в глаза. Ведь наш российский менталитет подразумевает такую откровенную беседу. Так потолкуй, выясни, в чем причина! Ведь чего-то же твоему футболисту не хватает. "Зенит" фактически подвел сборную.
– Каким образом?
– Шатов был игроком национальной команды. А сейчас его там нет. И кто виноват? Главный тренер "Зенита". Он не нашел к нему подход. Тренер должен быть еще и педагогом.
СЭ
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