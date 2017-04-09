Геннадий Орлов: Шатова теперь нет в сборной. И кто виноват? Луческу

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу отношений главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу с полузащитником Олегом Шатовым.– Он старается, управляет. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?– У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.– Не верю. Я вам скажу другое. Помню, была история у Игоря Денисова. И я лично подходил к Петржеле и говорил: "Властимил, эти ребята любят, чтобы к ним тренер отнесся по-отечески. Подойди-поговори". Но есть тренеры, которые до такого не опускаются. А ведь порой нужно сесть перед футболистом, посмотреть глаза в глаза. Ведь наш российский менталитет подразумевает такую откровенную беседу. Так потолкуй, выясни, в чем причина! Ведь чего-то же твоему футболисту не хватает. "Зенит" фактически подвел сборную.– Шатов был игроком национальной команды. А сейчас его там нет. И кто виноват? Главный тренер "Зенита". Он не нашел к нему подход. Тренер должен быть еще и педагогом.