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21:06
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (2)
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (2)
19:42
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (2)
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (2)
19:30
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (2)
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (2)
18:37
Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи (9)
Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи (9)
18:23
"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью (54)
"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью (54)
17:11
Денис Глушаков: один матч с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решает, можно проиграть остальным (4)
Денис Глушаков: один матч с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решает, можно проиграть остальным (4)
15:50
"Спартак" победил в гостях "Уфу" (138)
"Спартак" победил в гостях "Уфу" (138)
Юрий Семин: "Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно ничьей с "Ростовом" (0:0).
"Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже ничего не создал. Правильно же? Все положительно.
Сейчас у "Локомотива" сложный период – мы провели три встречи за восемь дней. Команде явно не хватало физических кондиций. Это главная причина", – цитирует Семина "СЭ" со ссылкой на эфир телеканала "Наш футбол".
"Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже ничего не создал. Правильно же? Все положительно.
Сейчас у "Локомотива" сложный период – мы провели три встречи за восемь дней. Команде явно не хватало физических кондиций. Это главная причина", – цитирует Семина "СЭ" со ссылкой на эфир телеканала "Наш футбол".
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