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Юрий Семин: "Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно ничьей с "Ростовом" (0:0).

"Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже ничего не создал. Правильно же? Все положительно.

Сейчас у "Локомотива" сложный период – мы провели три встречи за восемь дней. Команде явно не хватало физических кондиций. Это главная причина", – цитирует Семина "СЭ" со ссылкой на эфир телеканала "Наш футбол".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 21:25
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№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
- Дурак!
- Сам дурак!(с)
Регистрация: 6.12.2014
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