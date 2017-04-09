Антон Миранчук: мы с братом очень хотим выйти вместе в стартовом составе (видео)

Полузащитник Антон Миранчук "Локомотива" после дебютного для себя матча в премьер-лиге против "Ростова" (0:0) выразил надежду, что в будущем выйдет в стартовом составе с братом Алексеем, передает корреспондентГригорий Калёнов.- Спасибо большое. Давно ждал этого, спасибо, что доверили. Болельщикам спасибо, что поддержали - очень приятно было.- Видно было, что "Ростов" хорошо играет в обороне. Мне, наверное, нужно было больше на себя взять игру, через фланги растащить их. Но что вышло, то вышло. Не получилось? Тяжело было. Они очень хорошо возвращаются и сразу плотность создают.- Усилить игру в атаке, прибавить мобильности, наладить взаимодействие с партнерами.- Очень хотим этого. Думаю, все шансы на это есть.- Физически чувствую себя прекрасно. Я готов. Думаю, на всю игру меня хватит.