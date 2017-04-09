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Антон Миранчук: мы с братом очень хотим выйти вместе в стартовом составе (видео)

Полузащитник Антон Миранчук "Локомотива" после дебютного для себя матча в премьер-лиге против "Ростова" (0:0) выразил надежду, что в будущем выйдет в стартовом составе с братом Алексеем, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- С дебютом Вас.

- Спасибо большое. Давно ждал этого, спасибо, что доверили. Болельщикам спасибо, что поддержали - очень приятно было.

- Тяжело было выходить в такой игре, при таком счете?

- Видно было, что "Ростов" хорошо играет в обороне. Мне, наверное, нужно было больше на себя взять игру, через фланги растащить их. Но что вышло, то вышло. Не получилось? Тяжело было. Они очень хорошо возвращаются и сразу плотность создают.

- С какой задачей ты выходил на поле, о чем просили?

- Усилить игру в атаке, прибавить мобильности, наладить взаимодействие с партнерами.

- Реально ли вас вместе с братом увидеть в основном составе?

- Очень хотим этого. Думаю, все шансы на это есть.

- Юрий Палыч сказал, что, учитывая сложный календарь "Локомотива", ты будешь больше времени получать на поле. На сколько минут готов сейчас выходить?

- Физически чувствую себя прекрасно. Я готов. Думаю, на всю игру меня хватит.

ПЛОТНОСТЬ В ТАБЛИЦЕ, ПЛОТНОСТЬ НА ПОЛЕ. «ЛОКОМОТИВ» И «РОСТОВ» ВЫДАЛИ САМЫЙ СКУЧНЫЙ МАТЧ ТУРА
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Вчера, 22:03
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