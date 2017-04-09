Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Мирча Луческу: с руководством обсудили игру с "Анжи", больше ничего

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, о чем общался руководство клуба после матча с "Анжи" (1:1).

"У меня была встреча с руководством "Зенита" после матча с "Анжи". Мы обсудили игру. Больше ничего", – сообщил Луческу в эфире "Матч ТВ".
Теги: Луческу Зенит
Вчера, 22:59
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
"Извините, сэр иль леди,- я приветствовал его,-
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал",- дверь открыл я: никого,
Тьма - и больше ничего.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: baden69 (Вчера, 23:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Похоже, что до конца сезона Луческу продолжит руководить командой, а следующий сезон начнет другой тренер.
Регистрация: 31.08.2010
№1 Написал: Хидя (Вчера, 23:12) #
  • 0
  •  (6)

пора снаряжать цыганскую кибитку..Видимо, Миллер сказал, что в кибитку будут класть для дальней дороги...
Регистрация: 13.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.