Мирча Луческу: с руководством обсудили игру с "Анжи", больше ничего

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, о чем общался руководство клуба после матча с "Анжи" (1:1)."У меня была встреча с руководством "Зенита" после матча с "Анжи". Мы обсудили игру. Больше ничего", – сообщил Луческу в эфире "Матч ТВ".