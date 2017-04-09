Массимо Каррера выложил командное фото "Спартака" с подписью "мои воины"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры премьер-лиги с "Уфой" (3:1) опубликовал фотографию в Инстаграме.Итальянский специалист выложил фото из самолета, которую подписал: "Мои воины!".