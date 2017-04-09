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Массимо Каррера выложил командное фото "Спартака" с подписью "мои воины"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры премьер-лиги с "Уфой" (3:1) опубликовал фотографию в Инстаграме.

Итальянский специалист выложил фото из самолета, которую подписал: "Мои воины!".

Теги: Каррера Спартак
Вчера, 23:21
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11
(5)
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград
№6 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:46)
№7 Написал: barscool Санкт-Петербург (Вчера, 23:50)

Вы - не бомжи ? А кто ? Жалкие ,унылые , неудачники . Всё обмываете ничейку с Анжи ? Имеете право , отскочили . Ну а сегодня- хоть хороший футбол посмотрели , роняя слюньки . Поболели за Уфу ? Привет вам от неё . Да ну вас , тоскливых , пойдём бахнем .
Во !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 00:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я балдею с этого тренера... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: Dragon (Вчера, 23:57) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: пушкин
...аля, прям, гуманоиды.

А.С зачем же вы так нашвырялись?
Регистрация: 28.02.2017
№8 Написал: Я-Спартач Россия (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
МАССИМО КАРРЕРА ВЫЛОЖИЛ КОМАНДНОЕ ФОТО "СПАРТАКА" С ПОДПИСЬЮ "МОИ ВОИНЫ....


Пастух и стадо....



вот 16 -го мы спааакойно спустимся с горы и выeбeм ваше стадо,мыльтесь)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№7 Написал: barscool Санкт-Петербург (Вчера, 23:50) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
МАССИМО КАРРЕРА ВЫЛОЖИЛ КОМАНДНОЕ ФОТО "СПАРТАКА" С ПОДПИСЬЮ "МОИ ВОИНЫ....


Пастух и стадо....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№6 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:46) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мои воины

...аля, прям, гуманоиды. confused
Регистрация: 14.11.2012
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:41) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
"10 негритят"
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: Я-Спартач Россия (Вчера, 23:40) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Мы-воины ,а вы гавно!(с) smiley


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:32) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Молодчики! И Массимо КРАСАВА!
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:30) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Парни , Тренер , вы - Мужики !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: chpockman Хвастовичи (Вчера, 23:25) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!!!! Так держать!!!!
Регистрация: 21.10.2013
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