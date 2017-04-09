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Кристиан Нобоа: команда устала, это сказывается на результате

Полузащитник Кристиан Нобоа считает, что футболистам команды мешает побеждать усталость. Напомним, ростовчане сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0).

"Нам была нужна победа в этом матче, чтобы подняться в турнирной таблице и обрести уверенность. Мы здорово защищались, создавали моменты, но нам не удалось добиться успеха - забить. Очень обидно, что у команды уже столько матчей один и тот же результат.

Команда устала, у нас был очень плотный график, много игр, в том числе еврокубки, мне кажется, это сказывается на результате.

Нам нужно успокоиться, отдохнуть и обрести больше концентрации, а также отработать завершающую стадию атак, чтобы не повторять ошибок прошлых игр и наконец забить", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
Теги: Нобоа Ростов
Вчера, 23:29
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