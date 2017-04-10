Александр Кержаков сообщил о рождении сына (фото)

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков сообщил, что в его семье родился мальчик."Спасибо за сына, любимая!" – написал Кержаков в своем Инстаграме.У 34-летнего футболиста это уже третий ребенок. От прежних браков у него дочь и сын.