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Александр Кержаков сообщил о рождении сына (фото)

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков сообщил, что в его семье родился мальчик.

"Спасибо за сына, любимая!" – написал Кержаков в своем Инстаграме.

У 34-летнего футболиста это уже третий ребенок. От прежних браков у него дочь и сын.

Теги: Кержаков
Сегодня, 09:53
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(1)
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поздравления! дети это святое! innocent

Сан Саныч Кержаков?))


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Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 11:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
С наилучшими поздравлениями ,Саша! Надеюсь вырастет настоящим голеадором!
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: tuner (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
Кержаков - талантливый. богатый, здоровый и красивый мужчина, таким не грех и размножаться, улучшать человеческую породу. Здоровья роженице и младенцу!
Регистрация: 29.08.2015
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец!
Регистрация: 23.11.2009
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:35) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ты ещё ответишь за Диканя!пидор
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю! Еще один футболист будет!)
Регистрация: 11.07.2006
№3 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 10:06) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Здооорово!
Регистрация: 11.06.2016
№2 Написал: ww Белгород (Сегодня, 10:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мои поздравления!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
«Интер»
поздравления!


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
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