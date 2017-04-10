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СМИ: "Кубань" сменит название на "Кубань-1928" и начнет выступление в ПФЛ?

Руководство "Кубани" приняло план "перезапуска" клуба под новым юридическим лицом, информирует True1928. 23 марта было зарегистрировано ООО "Управляющая компания "Футбольный клуб "Кубань", учредителем которого стал нынешний гендиректор желто-зеленых Геннадий Крапивка. Новая команда будет называться "Кубань-1928".

Отмечается, что клуб станет заменой не прошедшей лицензирование "Кубани" и сможет начать свое выступление в турнире ПФЛ.

"Ещё какое-то время будет создаваться видимость поиска спонсоров, но для нынешних реалий сумма слишком велика, иначе бы проблемы давно решили.

Официальные лица говорят о долгах в сумме 2 млрд рублей, на деле же постоянно появляются и другие "скелеты из шкафа". Понятно, что предполагаемый инвестор Мишель Литвак не хочет в это ввязываться", - сообщил изданию источник в администрации края.
Теги: Кубань
Сегодня, 10:25
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(2)
№6 Написал: Батька (Сегодня, 12:00) #
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Цитата: prime
а в Сочи кто играть будет?

лока
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
а в Сочи кто играть будет?

Сочи - 2014 )))
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А ведь команда неплохо сейчас идет,могла бы замахнуться и на переходные игры.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
зачем этот бред с 1928 ??? Кубань есть Кубань!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
а в Сочи кто играть будет?
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это ж надо так загнать команду, а еще сколько всего о чем нам не скажут.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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