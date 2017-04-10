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Александр Глеб: уровень премьер-лиги не стал ни лучше, ни хуже

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб рассказал о том, почему в 2012 году решил уйти из в волжской команды.

"В 2012 году мне предлагали остаться, но на зарплату в три раза меньше, чем я зарабатывал весной. Поэтому я отказался. Разговаривал на эту тему с тогдашним генеральным директором "Крыльев" Денисом Масловым - он сказал, что идея снизить мне зарплату шла от тогдашнего главного тренера Андрея Кобелева.

Но я не знаю, правда ли это. Честно говоря, не хочу рассказывать подробности. Мне назвали условия, они меня не устроили, и на этом мы с клубом разошлись.

Будут ли отношения с "Крыльями" зависеть от сохранения клубом прописки в РФПЛ? Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное - добиться того, чтобы "Крылья" остались в Премьер-Лиге. Будем для этого делать всё возможное.

А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал. Уровень РФПЛ не стал ни лучше, ни хуже. По мне - всё так же, как и было", - цитируют Глеба "Известия".
Теги: Глеб Крылья Советов
Сегодня, 10:29
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