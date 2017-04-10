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Адвокат: апелляционная жалоба, поданная Кокориным, вряд ли будет успешной

Адвокат Виктор Наумов оценил шансы на успешное рассмотрение жалобы по поводу лишения водительских прав нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Ранее мировой судья Тверского района постановил признать Кокорина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на четыре месяца. Футболист выехал на встречную полосу, но после вернулся в свой ряд.

Позднее стало известно, что жалобу Кокорина на лишение прав рассмотрят 13 апреля.

"Апелляционная жалоба, поданная Александром Кокориным, вряд ли будет успешной. Футболист был наказан по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, которая предусматривает наказание от штрафа до лишения прав. Судья, назначая наказание в виде лишения прав, уже учел степень вины футболиста и обстоятельства совершения нарушения.

Для отмены решения необходимы веские новые доказательства, которые бы показали, что либо нарушения не было, либо оно было, но вины Кокорина в его совершении нет. Так как такие доказательства не были предоставлены при первом разбирательстве, то апелляционная жалоба, скорее всего, подается в надежде на снижение наказания.

В последнее время суды достаточно жестко наказывают нарушителей ПДД, причем как "звездных", так и обычных, поэтому особых шансов у Кокорина на улучшение своего положения нет.

Статья 12.17 КоАП РФ предусматривает, что за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, может быть назначено наказание в виде штрафа до 30 тыс. рублей, административного ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов", - цитирует Наумова "Газета.ru".
Теги: Кокорин
Сегодня, 15:19
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№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 16:30) #
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Ублюдок. За свое бабло может десяток водил нанять.
Регистрация: 26.05.2012
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