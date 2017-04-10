Хави Грасия: мы нанесли 23 удара, а "Томь" всего два - это невероятно

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 22-го тура чемпионата России с "Томью" затруднился назвать причины потери очков."Мы нанесли 23 удара по воротам соперника, "Томь" нанесла всего два удара – это невероятно. Нам не хватило точности при такой статистике", – сказал Грасия.