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Хави Грасия: мы нанесли 23 удара, а "Томь" всего два - это невероятно

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 22-го тура чемпионата России с "Томью" затруднился назвать причины потери очков.

"Мы нанесли 23 удара по воротам соперника, "Томь" нанесла всего два удара – это невероятно. Нам не хватило точности при такой статистике", – сказал Грасия.
Теги: Грасия Рубин Томь
Сегодня, 17:48
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4
(0)
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Невероятно - это не количество просранных моментов, а как можно с таким составом так играть?
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Это реалии футбола ,который показывает Рубин,Хави.
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Батька (Сегодня, 18:05) #
  • +1
  •  (1)

Весело
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Академия (Сегодня, 17:59) #
  • +4
  •  (4)

и что? Хави обрати внимание, как мы атаки начинаем, это же уровень второго дивизиона. Ни одной затяжной комбинации, где вообще тактика?Ты же млять испанец, что за футбол тупо пнули вперед и смотрим может, кто цепанет. Фланг Баура вообще не работал, у нас тренер вообще есть или млять клоун на бровке ходит. Зачем ждать перерыва, покажи кто главный, замени игрока который провалился в первом же тайме. Что за нах такой обязон первый тайм доиграть тем составом который вышел? Покажи хотя бы что ты хоть пытаешься что то изменить. Кто дал право Джонатасу бить пенальти. Он из десяти попыток гол забивает, я уже счет веду и знаю в каких играх он забьет, а в каких тупо все просрет.
Мляяя, там же 19-20-летние пацаны бегали. какой позор
Регистрация: 20.06.2016
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