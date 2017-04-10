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Томас Тухель: у нас есть некоторое преимущество в завтрашнем матче с "Монако"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель поделился ожиданиями о первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".

"Вернулись в строй Юлиан Вайгль и Синдзи Кагава. То же самое касается и Лукаша Пищека. Марко Ройс тренировался с командой вчера. Сегодня он тоже появится на тренировке. После этого посмотрим, в каком он состоянии. Если мы включим его в заявку, то он будет готов выйти на поле. У "Монако" множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. На мой взгляд, в этой команде есть очень талантливые игроки, но одновременно они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Шансы в завтрашнем матче - 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Теги: Тухель Боруссия Монако
Сегодня, 18:33
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:28) #
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ТОМАС ТУХЕЛЬ: У НАС ЕСТЬ НЕКОТОРОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЗАВТРАШНЕМ МАТЧЕ С "МОНАКО"
хотя у соперника сейчас некоторое преимущество

Парадоксально говорит..Сегодня есть преимущество а завтра уже нет.Или наоборот. что неважно. главное внести сумятицу в умы.


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