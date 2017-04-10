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Ляйхун Чан уйдет с поста председателя совета директоров "Валенсии"

Председатель совета директоров "Валенсии" Ляйхун Чан подала в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Чан покинет свой пост 1 июля 2017 года. С этой даты председателем совета директоров станет исполнительный директор клуба Анил Мерфи.
Сегодня, 19:06
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