Ляйхун Чан уйдет с поста председателя совета директоров "Валенсии"

Председатель совета директоров "Валенсии" Ляйхун Чан подала в отставку, сообщает официальный сайт клуба.Чан покинет свой пост 1 июля 2017 года. С этой даты председателем совета директоров станет исполнительный директор клуба Анил Мерфи.